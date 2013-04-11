中国货币市场：公开市场第八周回笼未改宽松局面，主要期限回购利率小跌

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透上海4月11日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要期限回购利率 继续小跌。央行本周公开市场继续第八周回笼资金，不过料外汇占款等因素继续助力，银行间流动性充裕现象未改。
交易员并表示，月初存款准备金的缴存虽然上收了较多流动性，但现金回流、财政性存款、外汇占款等投放因素都有对冲，央行继续回笼资金也表明流动性短期无忧。另外本月部分大行贷款投放也较为积极，因此拆出机构类型可能有一些变化。
“今天继续跌了一点，流动性还是不错，不过贷款这个月形势比较好，不一定都是大行出的。”上海一位银行交易员表示。
央行今日公布的一季度金融数据显示，3月末人民币存款增加了4.22万亿，同比多增1.27万亿元，这比此前市场预期的2万亿规模显着增加。
据此计算本月5日准备金缴存一次上收了8,000亿的流动性。不过从本周资金面走势来看，银行间流动性依然较为平稳。
前述交易员认为，多数银行的流动性应该都较为充足，借钱的需求则多来自机构的杠杆投资资金缺口。
业内人士周四透露，中国人民银行今日进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，力度较上周有所缩减。
中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%但仍处于高位。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购 其中：隔夜 2.0675 2.1297 -6.22
七天 3.0223 3.2100 -18.77
14天 3.1945 3.2254 -3.09 上证所质押回购
隔夜 3.9800 1.6050 +237.50
七天 2.6000 2.6500 -5.00
14天 2.9100 2.9300 -2.00 回购定盘利率
隔夜 2.0886 2.1500 -6.14
七天 3.0300 3.2311 -20.11
14天 3.1900 3.2300 -4.00 shibor
隔夜 2.1235 2.1400 -1.65
七天 3.2170 3.2880 -7.10
三个月 3.8818 3.8812 +0.06 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完)
(发稿 徐永; 审校 黄凯)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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