中国货币市场：公开市场第八周回笼未改宽松局面，主要期限回购利率小跌

路透上海4月11日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要期限回购利率 继续小跌。央行本周公开市场继续第八周回笼资金，不过料外汇占款等因素继续助力，银行间流动性充裕现象未改。

交易员并表示，月初存款准备金的缴存虽然上收了较多流动性，但现金回流、财政性存款、外汇占款等投放因素都有对冲，央行继续回笼资金也表明流动性短期无忧。另外本月部分大行贷款投放也较为积极，因此拆出机构类型可能有一些变化。

“今天继续跌了一点，流动性还是不错，不过贷款这个月形势比较好，不一定都是大行出的。”上海一位银行交易员表示。

央行今日公布的一季度金融数据显示，3月末人民币存款增加了4.22万亿，同比多增1.27万亿元，这比此前市场预期的2万亿规模显着增加。

据此计算本月5日准备金缴存一次上收了8,000亿的流动性。不过从本周资金面走势来看，银行间流动性依然较为平稳。

前述交易员认为，多数银行的流动性应该都较为充足，借钱的需求则多来自机构的杠杆投资资金缺口。

业内人士周四透露，中国人民银行今日进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，力度较上周有所缩减。

中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%但仍处于高位。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购 其中：隔夜 2.0675 2.1297 -6.22

七天 3.0223 3.2100 -18.77

14天 3.1945 3.2254 -3.09 上证所质押回购

隔夜 3.9800 1.6050 +237.50

七天 2.6000 2.6500 -5.00

14天 2.9100 2.9300 -2.00 回购定盘利率

隔夜 2.0886 2.1500 -6.14

七天 3.0300 3.2311 -20.11

14天 3.1900 3.2300 -4.00 shibor

隔夜 2.1235 2.1400 -1.65

七天 3.2170 3.2880 -7.10

三个月 3.8818 3.8812 +0.06 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完)