欧洲经济：欧盟对法国、意大利和西班牙的经济问题恶化发出警告

路透布鲁塞尔4月10日 - 欧盟执委会周三对法国、意大利和西班牙的经济问题恶化发出警告，并称斯洛文尼亚必须采取紧急措施以抵减欧元区全面的广泛不稳定风险。

欧盟执委会在对13个欧盟国家经济失衡现象的第二次评估报告中，暗示担心法国和意大利，同时将西班牙和斯洛文尼亚归入“如不调整做法可能面临惩罚”的国家。

由于希腊、爱尔兰和葡萄牙的问题引发欧债危机，迫使当局需对四个成员国提供纾困后，因此欧盟执委会才设立了这个预警系统。

“西班牙和斯洛文尼亚可说是陷入过度失衡状态，”欧盟执委会提到问题包括赤字和公共债务水平偏高，银行体系及劳动市场结构和成本失衡。

以西班牙而言，报告指出该国国内和外部债务水平都极高，对增长和金融稳定构成严重风险。西班牙去年得从欧元区借款400亿欧元。

“虽正进行调整，但必须矫治的问题巨大，因此需持续采取强势政策行动，”欧盟执委会指出。根据宏观经济失衡规程，欧盟可要求不采取措施补救过度失衡的国家，支付相当于国内生产总值(GDP)0.1%的罚款。

或许更值得担心的是欧元区第二和第三大经济体--法国和意大利日益增加的失衡迹象，尽管这两国的失衡情况尚未被视为“过度”。

如果那些问题恶化，将意味着可能除了德国之外，几乎没有欧盟经济体幸免于债务危机的影响；而为反映风险，整个区域的借款成本将可能升高。

欧盟执委会形容法国对抗外部冲击的韧性“在减退”，且其中期增长前景“益发受到经久失衡的阻碍”。

报告称，法国在欧盟出口市场的份额在2006-2011年间下降11.2%，与此同时，单位劳工成本则侵蚀其竞争力。

“我们必须降低对法国经济运行和整体欧元区的不利影响，”欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)告诉记者，称法国出口表现恶化且公共债务偏高。

“为什么呢？因为法国算是核心国家，就其规模和经济地位来说，是欧元区极其重要的成员。”

欧盟对意大利也发出类似的警语，意大利公共债务预估将升至相当于GDP的130%，远高于被视为可维持下去的水准；不过欧盟执委会也表示，该国预算赤字大致受控。

**西班牙和斯洛文尼亚**

而西班牙和斯洛文尼亚(其被认为有沦为欧元区第五个需全面主权纾困国家之虞)如无法矫治经济失衡现象，也可能面临罚款。

“过去一年的发展，包括经济活动进一步萎缩，失业率上升，和一些银行需由政府提供支持以进行资本重组等，已暴露出该国(西班牙)因增长问题、就业、公共财政和金融稳定方面失衡而出现的弱点。”欧盟执委会称。

西班牙今年失业率可能达27%，因受两年经济衰退打击。欧盟执委会称，该国经济萎缩的情况可能延续到2014年。