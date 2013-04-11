《SAFT专栏》美国股市正处于甜蜜点

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/张明钧

路透4月10日 - 美国股市频频改写纪录新高的涨势，其实一部分是拜就业情势惨淡所赐，正因为就业景气欠佳，才能确保美国联邦储备理事会(FED/美联储)持续不断提供量化宽松的药方。

标准普尔500指数 周三升至纪录高位，上涨逾1%触及1,588点。自从上周五美国公布3月只新增8.8万个就业岗位后，标普500指数已经劲升2.3%。虽然失业率降至7.6%，但主要是因为将近50万人退出就业市场，使就业参与率跌至1978年以来最低。

这种情况不会永远持续下去，但经济疲软及股市步步高升之间，绝对没有矛盾之处。

美联储已经被困住--除非见到就业迅速改善的迹象，否则美联储内部有关今年稍晚要收敛量化宽松的辩论，充其量只是已成历史的遐想。而在今年全年都将面临自动减支措施冲击的情况下，就业情况有什么理由应该迅速改善吗？我实在想不出来。

如果就业数据强劲的话，实际上可能反而会打压股市，因为那些不认同美联储主席贝南克一派核心共识的不满声音，将会获得更多关注。

周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议记录就是证明。3月就业数据是在这次会议之后编纂，在这次会议上进行了一番辩论，“几位”官员希望快一点结束量化宽松计划，同时其他一些官员认为风险快速升高，希望“不久”后缩小宽松力道。比起今年实际拥有表决权官员的共识，这些观点大概来得更加强硬，而且似乎也不会反映贝南克为首的核心派共识。

丝毫没有获得美联储关注的，是那些或许效果更好的取代资产购买计划选择。所有注意力都放在量化宽松的风险及回报，而最后共识是量化宽松的回报值得相关风险。事实上，没有明讲出来的另一条路，等于是承认美联储力量有限，只能听天由命，这个事实让批判人士的立场为之弱化。

**乌云笼罩下的亮丽前景**

如果真的发生了，情况将会相当难堪，但正因如此，短期内不太可能发生。美联储很有可能至少会在年底之前继续执行量化宽松，然后藉由发表清晰且深思熟虑的评论来解释将如何消除这些风险来化解众多疑虑。

这对找工作的人可能没有帮助，但会让股市如沐春风。

资金不但会通过美联储自身的量化宽松行动流向风险偏高资产，近期日本央行宣布的庞大刺激政策也会带来帮助。日本机构投资人及储户势必出脱日圆，也会远离只剩下一个大买家的日本政府公债市场，部分资金则将流向美国，从而支撑美国的资产价格。

在此同时，企业获利正受助于核心就业人口，这些有工作的人不但见到薪资稳健增加，手里的房子和股票等资产的价值也走高。

同时有迹象显示，消费者信贷正开始趋于宽松，往泡沫化靠拢，这也将支撑股票市场，不过显然难以持久。路透记者Carrick Mollenkamp上周写了一篇很棒的特别报导，当中详细描述次优汽车贷款去年激增18%。(here)华尔街日报则详细描述汽车贷款期限拉长至多达八年。(here)

将很大一部分的薪水拿来支付高利率的汽车贷款并不是什么好主意，而用长期债务来融通迅速折旧的资产是否聪明也不无疑问，但这些都不是重点。这些贷款在官方无意干预的情形下承做，事实上就是有量化宽松作为主要靠山，市场上的欢乐气氛将至少有好一阵子受此因素支撑。

除了亚洲或欧洲情势恶化之外，股市的主要风险看来都还有一段安全的距离。美联储不会很快撤回宽松政策，而美国政府自动减支措施的效应可能要好一段时间才会感受得到。