《中国公开市场回购未到期一览表》--4月11日

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 2,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/4/16 28 2.75 390 2013/4/18 28 2.75 480 2013/4/23 28 2.75 320 2013/4/25 28 2.75 300 2013/4/30 28 2.75 300 当月累计: 1,790 --------------------------------------------------- 2013/5/7 28 2.75 300 2013/5/9 28 2.75 460 2013/5/23 91 3.05 100 当月累计: 860 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标,为公开市 场 提供了新的操作工具,自去年二季度末以来,逆回购操作频率更 趋稳 定,渐渐成为公开市场常规操作工具之一. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼. 3.受元旦假期影响,央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的 逆 回购操作,期限则改为五天期,到期日为1月10日.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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