中国行业：2013年淘汰落后产能目标公布，炼钢拟淘汰781万吨

路透北京4月11日 - 中国工业和信息化部周四公布今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。计划淘汰落后产能的行业与2012年相同，其中炼钢产能淘汰目标为781万吨，与去年目标基本持平。

刊登在工信部网站上的新闻稿并显示，中国今年计划淘汰66.5万吨铜冶炼产能、263万吨炼铁产能和27.3万吨电解铝产能。

工信部表示，近日已向各省、自治区、直辖市人民政府下达了2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。但本次淘汰行业所涉及的企业名单尚未公布。

去年7月，国务院常务会议并讨论通过了《节能减排"十二五"规划》并指出,为确保实现"十二五"节能减排目标,要抑制高耗能、高排放行业过快增长,加快淘汰落后产能。

附表--2010-2013年工业行业淘汰落后产能目标任务比较:

淘汰行业 2013年 2012年 2011年 2010年

炼铁(万吨) 263 1,000 3,122 3,000

炼钢(万吨) 781 780 2,794 825

焦炭(万吨) 1,405 2,070 1,975 2,127

铁合金(万吨) 172.5 289 211 144

电石(万吨) 113.3 112 152.9 71.8

电解铝(万吨) 27.3 27 61.9 33.9

铜冶炼(万吨) 66.5 70 42.5 11.7

铅冶炼(万吨) 87.9 115 66.1 24.3

锌冶炼(万吨) 14.3 32 33.8 11.3

水泥(万吨) 7,345 21,900 15,327 9,155

平板玻璃(万重量箱) 2,250 4,700 2,940.7 648

造纸(万吨) 455 970 819.6 432

酒精(万吨) 30.5 64 48.7 67.7

味精(万吨) 28.5 14.3 8.38 18.9

柠檬酸(万吨) 7 7 3.55 1.7

制革(万标张) 690 950 487.9 1,200

印染(亿米) 23.6150 28 19.9 31.3

化纤(万吨) 31.4 22 34.98 55.8

铅蓄电池(万千伏安时)2,487* 2,000 -- --