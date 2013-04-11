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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:15 BJT

台湾债市：五年券殖利率连三日收高，韩国未如预期降息令多方乏力

路透台北4月11日 - 台湾五年券102/2殖利率周四收高，盘初一度触及月线0.996%的支
撑。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底
前放缓或结束购债的担忧加重，此外，韩国央行意外维持利率在既有水准不变，也让多头没
有发挥空间。

    交易商指出，自周一明显跳空下跌后，102/2殖利率已经连弹三天。今日在0.99%以上，
即见到银行逢高进场承接筹码，搭配存续期在两年内的短券需求热度颇高，显示在资金宽松
的环境下，银行基于去化压力，还是有买券需求。由于今日102/2殖利率突破了区间操作上
缘0.98%，令压力成为短线支撑，预料明日区间在0.98-1.00%。    

    “短线空头占了上风，不过月线好像发挥了功能。”一大型证券商交易员说。
    
    另一外商银行交易员则认为，还是要留意北韩的动作，朝鲜半岛危机变数若持续存在，
债市殖利率就随时有向下修正的机会。
    
    就技术面观察，他们认为，目前位在0.94%附近的102/2季线持续向上走扬，但月线却呈
现下弯，因此近期殖利率可能会在月线与季线间来回震荡，等待收敛后再寻求突破。
    
     韩国央行周四意外维持利率不变，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府
刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。 
 
    
    韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导
弹的可能性“非常高”。 
 
                      
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5        102/2                     +1.41      0.9871   0.9853-0.9960       232.5
      10        102/6                     +1.00      1.2850   1.2815-1.2950         4.0
      20       102/3R                     +1.00      1.8600   1.8600-1.8600         1.0
    交易商指出，依据柜台买卖中心公布的3月买卖断排行，前几名都是银行业者，也显示
在央行适度宽松政策的操作下，银行体系资金钱满为患，且因去化管道有限，公债仍是风险
最低的投资标的。
        
    对于近日殖利率的上弹，一大型公股银行交易主管认为，这些都是短线交易商的带动，
持大部位的实质买盘并没有卖出手中筹码。

    “基本面仍有疑虑，资金又多，最终这些筹码都会丢给大鲸鱼(实质买盘)的。”她说。
       
       
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8800
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2850
          5       102/2                       0.9871
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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