台湾债市：五年券殖利率连三日收高，韩国未如预期降息令多方乏力

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透台北4月11日 - 台湾五年券102/2殖利率周四收高，盘初一度触及月线0.996%的支 撑。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底 前放缓或结束购债的担忧加重，此外，韩国央行意外维持利率在既有水准不变，也让多头没 有发挥空间。 交易商指出，自周一明显跳空下跌后，102/2殖利率已经连弹三天。今日在0.99%以上， 即见到银行逢高进场承接筹码，搭配存续期在两年内的短券需求热度颇高，显示在资金宽松 的环境下，银行基于去化压力，还是有买券需求。由于今日102/2殖利率突破了区间操作上 缘0.98%，令压力成为短线支撑，预料明日区间在0.98-1.00%。 “短线空头占了上风，不过月线好像发挥了功能。”一大型证券商交易员说。 另一外商银行交易员则认为，还是要留意北韩的动作，朝鲜半岛危机变数若持续存在， 债市殖利率就随时有向下修正的机会。 就技术面观察，他们认为，目前位在0.94%附近的102/2季线持续向上走扬，但月线却呈 现下弯，因此近期殖利率可能会在月线与季线间来回震荡，等待收敛后再寻求突破。 韩国央行周四意外维持利率不变，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府 刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。 韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导 弹的可能性“非常高”。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.41 0.9871 0.9853-0.9960 232.5 10 102/6 +1.00 1.2850 1.2815-1.2950 4.0 20 102/3R +1.00 1.8600 1.8600-1.8600 1.0 交易商指出，依据柜台买卖中心公布的3月买卖断排行，前几名都是银行业者，也显示 在央行适度宽松政策的操作下，银行体系资金钱满为患，且因去化管道有限，公债仍是风险 最低的投资标的。 对于近日殖利率的上弹，一大型公股银行交易主管认为，这些都是短线交易商的带动， 持大部位的实质买盘并没有卖出手中筹码。 “基本面仍有疑虑，资金又多，最终这些筹码都会丢给大鲸鱼(实质买盘)的。”她说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8800 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2850 5 102/2 0.9871 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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