台湾债市：五年券殖利率连三日收高，韩国未如预期降息令多方乏力

路透台北4月11日 - 台湾五年券102/2殖利率周四收高，盘初一度触及月线0.996%的支 撑。因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布3月会议记录，令投资人对美联储可能在年底 前放缓或结束购债的担忧加重，此外，韩国央行意外维持利率在既有水准不变，也让多头没 有发挥空间。 交易商指出，自周一明显跳空下跌后，102/2殖利率已经连弹三天。今日在0.99%以上， 即见到银行逢高进场承接筹码，搭配存续期在两年内的短券需求热度颇高，显示在资金宽松 的环境下，银行基于去化压力，还是有买券需求。由于今日102/2殖利率突破了区间操作上 缘0.98%，令压力成为短线支撑，预料明日区间在0.98-1.00%。 “短线空头占了上风，不过月线好像发挥了功能。”一大型证券商交易员说。 另一外商银行交易员则认为，还是要留意北韩的动作，朝鲜半岛危机变数若持续存在， 债市殖利率就随时有向下修正的机会。 就技术面观察，他们认为，目前位在0.94%附近的102/2季线持续向上走扬，但月线却呈 现下弯，因此近期殖利率可能会在月线与季线间来回震荡，等待收敛后再寻求突破。 韩国央行周四意外维持利率不变，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府 刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。 韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导 弹的可能性“非常高”。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.41 0.9871 0.9853-0.9960 232.5 10 102/6 +1.00 1.2850 1.2815-1.2950 4.0 20 102/3R +1.00 1.8600 1.8600-1.8600 1.0 交易商指出，依据柜台买卖中心公布的3月买卖断排行，前几名都是银行业者，也显示 在央行适度宽松政策的操作下，银行体系资金钱满为患，且因去化管道有限，公债仍是风险 最低的投资标的。 对于近日殖利率的上弹，一大型公股银行交易主管认为，这些都是短线交易商的带动， 持大部位的实质买盘并没有卖出手中筹码。 “基本面仍有疑虑，资金又多，最终这些筹码都会丢给大鲸鱼(实质买盘)的。”她说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8800 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2850 5 102/2 0.9871 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)