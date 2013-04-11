中国债市动态：利率债收益率略涨，经济增长获更强资金扶助的预期有所增强

路透北京4月11日 - 中国银行间债市周四早盘利率债收益率略涨。中国3月M2增速及新增信贷均高于预期，经济增长获得更强扶助的机构预期有所增强；另外，农发三年新债结果略高于预期，亦有影响。

“利率债收益往上走了一点，后来也稳住了，”北京一国有银行资深交易员称，“贷款数据比较多，大家自然会想对经济的支撑强；农发新债的结果也比较高，都跟国开差不多了。”

他并指出，当前市场心态普遍要谨慎一些，获利了结的抛压可见；虽然并不排除现券中期再次小幅走强的可能，但即使是看多的机构，也多倾向于持有流动性较好的券种，伺机而动。相对而言，利率债更看好中长期限，信用债则看好高等级债。

中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。

农业发展银行周四招标的三年期固息债中标利率稍高于预期，但仍小幅低于二级市场。不过因发行规模相对较大等原因，今日新债利率与同期限国开行债的点差进一步缩小至不足2个基点(bp)。