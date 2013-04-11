中国债市动态：利率债收益率略涨，经济增长获更强资金扶助的预期有所增强

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周四早盘利率债收益率略涨。中国3月M2增速及新增信贷均高于预期，经济增长获得更强扶助的机构预期有所增强；另外，农发三年新债结果略高于预期，亦有影响。
“利率债收益往上走了一点，后来也稳住了，”北京一国有银行资深交易员称，“贷款数据比较多，大家自然会想对经济的支撑强；农发新债的结果也比较高，都跟国开差不多了。”
他并指出，当前市场心态普遍要谨慎一些，获利了结的抛压可见；虽然并不排除现券中期再次小幅走强的可能，但即使是看多的机构，也多倾向于持有流动性较好的券种，伺机而动。相对而言，利率债更看好中长期限，信用债则看好高等级债。
中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。
农业发展银行周四招标的三年期固息债中标利率稍高于预期，但仍小幅低于二级市场。不过因发行规模相对较大等原因，今日新债利率与同期限国开行债的点差进一步缩小至不足2个基点(bp)。
剩余期限约9.87年的固息国债130005券最新成交加权收益率 为3.4625%，上日为3.4325%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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