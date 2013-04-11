中国汇市：人民币早盘回落购汇稍活跃，外储大增后期升值压力难减

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
* 人民币即期早盘走低
* 中资大行和部分外资行购汇活跃
* 与疑似干预、实际买需和轧空隔夜美元空头有关
* 外汇储备大增后期升值压力难减
路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期 周四早盘回落。中间价自历史高位回落，因隔夜美元指数小幅走升。购汇较为活跃，交易员反映有中资大行和外资银行购汇，除了似有央行干预迹象及在美元低位有实际买需以外，也与上日部分银行留有美元空头，今天被迫购汇轧空有关。
上海一股份银行交易员说，“昨天尾盘时干预力度蛮大，有一些银行留了隔夜美元空头，结果今天(人民币)中间价走低了，他们只有买回来。”
上海一外资行交易员认为，今天的购汇力度还在正常范围之内，只是随中间价方向改变而自然而然往上买一买(美元)，成交价格还是离涨停价位很近，人民币升值预期并不会因此改变，预计后期还是以结汇盘居多。
北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.1977元，上日则创收盘新高6.1939元。今日人民币兑美元中间价 为6.2578元，上日中间价为6.2548元。
央行数据并显示，今年一季度中国外汇储备增加近1,300亿美元，为2011年二季度以来单季增量新高。海外资金流入中国的势头再现升温迹象。 中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%，但近三千亿的水平仍属高位。
光大银行首席宏观分析师盛宏清表示，3月末外汇储备较高也说明货币供给是很充分的。后期外汇储备增速会放缓；不过货币供应上外汇占款还是主要渠道。此外，人民币汇率的日间波动幅度可能会继续放宽，这有利于平衡内外部各种利益，放开波幅也有利于推进国内的利率市场化。
美元兑日圆周四在亚洲早盘距离100日圆仅一步之遥。在日本央行重申将经济拉出通缩困境的决心之后，日圆卖压几乎没有缓解的迹象。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2655/75，上日尾盘为6.2585。
北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1875/15元，上一交易日尾盘报6.1835元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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