中国汇市：人民币早盘回落购汇稍活跃，外储大增后期升值压力难减

* 人民币即期早盘走低

* 中资大行和部分外资行购汇活跃

* 与疑似干预、实际买需和轧空隔夜美元空头有关

* 外汇储备大增后期升值压力难减

路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期 周四早盘回落。中间价自历史高位回落，因隔夜美元指数小幅走升。购汇较为活跃，交易员反映有中资大行和外资银行购汇，除了似有央行干预迹象及在美元低位有实际买需以外，也与上日部分银行留有美元空头，今天被迫购汇轧空有关。

上海一股份银行交易员说，“昨天尾盘时干预力度蛮大，有一些银行留了隔夜美元空头，结果今天(人民币)中间价走低了，他们只有买回来。”

上海一外资行交易员认为，今天的购汇力度还在正常范围之内，只是随中间价方向改变而自然而然往上买一买(美元)，成交价格还是离涨停价位很近，人民币升值预期并不会因此改变，预计后期还是以结汇盘居多。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.1977元，上日则创收盘新高6.1939元。今日人民币兑美元中间价 为6.2578元，上日中间价为6.2548元。

央行数据并显示，今年一季度中国外汇储备增加近1,300亿美元，为2011年二季度以来单季增量新高。海外资金流入中国的势头再现升温迹象。 中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%，但近三千亿的水平仍属高位。

光大银行首席宏观分析师盛宏清表示，3月末外汇储备较高也说明货币供给是很充分的。后期外汇储备增速会放缓；不过货币供应上外汇占款还是主要渠道。此外，人民币汇率的日间波动幅度可能会继续放宽，这有利于平衡内外部各种利益，放开波幅也有利于推进国内的利率市场化。

美元兑日圆周四在亚洲早盘距离100日圆仅一步之遥。在日本央行重申将经济拉出通缩困境的决心之后，日圆卖压几乎没有缓解的迹象。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2655/75，上日尾盘为6.2585。

北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1875/15元，上一交易日尾盘报6.1835元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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