《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月11日

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透北京4月11日 - 虽然受存款准备金补缴扰动，周初资金面较此前显紧，但并未动摇中国央行通过公开 市场温和回收流动性的决心，但力度仍在续减。随着二季度将有逾七千亿元人民币到期资金回流，加之外部资 金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。 业内人士并表示，日本等主要发达经济体实施力度更强的量化宽松政策，资本流入压力不可小觑，不过中 国经济内生增长动力不足复苏基础还不牢固，且通胀压力尚未触及政府调控底线，所以短期料难见货币政策明 显收紧，实现货币环境的稳定仍是主旨。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -7,480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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