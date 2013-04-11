美国政经：奥巴马总统提出年度预算案，以启动与共和党的减赤协商

路透华盛顿4月10日 - 美国总统奥巴马周三提出3.77万亿(兆)美元预算案，把争议性的缩减社会安全网计画以及调高富人税率结合在一起，希望能有助于启动减赤协商。

这项年度预算案算是总统展现其施政理念的例行性动作，料将不太可能成为法案。

奥巴马提出删减针对退休人士的养老计画“社会保障"计画(Social Security)、以及针对老年人的健保计画“Medicare”。虽然奥巴马先前就曾提出这个想法，但把它们列在周三出台的预算案是为了展现他与共和党人协商降低联邦政府赤字的决心。

“我不认为这些想法都是最好的，但是为了妥协我愿意接受，”奥巴马说。

“每每谈到减少赤字，我已经对共和党让步很多了。所以未来数日及数周，我希望共和党可以站出来展示他们是认真地想解决赤字和债务，一如他们所说的那样。”

该预算案预估2014年时政府赤字将降至7,440亿美元，或相当于GDP的4.4%，2013年预估为9,730亿美元。2014年会计年度是从10月1日开始。

该案希望在10年内将赤字减少1.8万亿美元。加上过去减赤的2.5万亿美元，整体减赤规模将超过4万亿，民主及共和两党都说这是可接受的目标。

到2016年时赤字与GDP之比将降至2.8%，低于分析师所认为的必要水平3%。分析师认为必须达到3%才能让债务在经济体系中逐步缩减。

奥巴马在预算案中再次呼吁有钱人帮助减少政府赤字，要求年收入100万美元以上的人，在扣除慈善捐赠之后的收入至少需支付30%税率。

奥巴马减赤协商的主要对手众议院议长贝纳表示，总统提出缩减“Social Security”等社会保障计划值得称许，但是却不足够。

“我希望他不会仅凭这些小小的改革就想来要胁大幅增税，”贝纳说。