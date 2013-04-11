台湾货币市场：短率仍在低位，票券商资金需求很小

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
* 资金需求偏低
* 票券商缺口小，需求不大
* 短率躺平低位
记者 高洁如
路透台北4月11日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低档，银行即便在此时有些许资金需求，但在提存期初也大多先以静制动，暂时少做拆入，令短率仍在低位不变。
银行资金调度人员表示，目前还在提存期初，且先前累积不小的积数，仍待消化。此外，本提存期还少了季底的资金紧缩因素，因此多数资金调度人员预期月底的资金将相当宽松，因此并不急着在此刻回补资金。
“钱大多是拆不出去，大多只能走代收行(央行代收银行)。”一位民营银行资金调度人士说。
银行资金调度人士表示，和同业间新的拆出难做，尤其是资金泛滥的情势难改，目前保守拆入的情况恐仍将持续一段时间。
本地时间13:00，台湾金融市场动态：
**台币兑美元 午盘收升6.7分报29.931，台币汇市早盘主要受美股续创纪录高位带来的风险偏好激励，且邻近韩元 早盘也走高，市场一路跟随韩元波动，但也担忧日圆 持续下行的风险。
**台股 升1.03%报7,832.71点；成交量 628.62亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%。今日区间在0.386-0.4%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。
**短票票量很少**
票券商指出，今日的短票票量实在很小，甚至没有自保短票可以承做，只有利率较高的自保票。但即便如此，这些自保票的利率也只有在0.7%附近。
〞连一些拆款我都只好退了，〞一位大型票券商交易员表示。
银行交易员则说，虽然看来目前的短票利率在0.7%附近止稳，但若未来资金持续宽松下去，也不排除票券商可能再行压低利率。
30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。
台湾央行今日存单到期金额期826亿，存单发行金额待午后央行才会公布。 周五央行存单到期713.15亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为87亿台币；累计超额准备为2,664亿台币，加计前期1%的超额准备为3,179亿台币。(完) (审校 黄凯)
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