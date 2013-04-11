台湾货币市场：短率仍在低位，票券商资金需求很小

* 资金需求偏低

* 票券商缺口小，需求不大

* 短率躺平低位

记者 高洁如

路透台北4月11日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低档，银行即便在此时有些许资金需求，但在提存期初也大多先以静制动，暂时少做拆入，令短率仍在低位不变。

银行资金调度人员表示，目前还在提存期初，且先前累积不小的积数，仍待消化。此外，本提存期还少了季底的资金紧缩因素，因此多数资金调度人员预期月底的资金将相当宽松，因此并不急着在此刻回补资金。

“钱大多是拆不出去，大多只能走代收行(央行代收银行)。”一位民营银行资金调度人士说。

银行资金调度人士表示，和同业间新的拆出难做，尤其是资金泛滥的情势难改，目前保守拆入的情况恐仍将持续一段时间。

本地时间13:00，台湾金融市场动态：

**台币兑美元 午盘收升6.7分报29.931，台币汇市早盘主要受美股续创纪录高位带来的风险偏好激励，且邻近韩元 早盘也走高，市场一路跟随韩元波动，但也担忧日圆 持续下行的风险。

**台股 升1.03%报7,832.71点；成交量 628.62亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%。今日区间在0.386-0.4%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。

**短票票量很少**

票券商指出，今日的短票票量实在很小，甚至没有自保短票可以承做，只有利率较高的自保票。但即便如此，这些自保票的利率也只有在0.7%附近。

〞连一些拆款我都只好退了，〞一位大型票券商交易员表示。

银行交易员则说，虽然看来目前的短票利率在0.7%附近止稳，但若未来资金持续宽松下去，也不排除票券商可能再行压低利率。

30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。

台湾央行今日存单到期金额期826亿，存单发行金额待午后央行才会公布。 周五央行存单到期713.15亿。