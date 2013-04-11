《国际主要央行公开市场操作一览》--4月11日

路透上海4月11日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案， FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS )的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买 资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 4/9 买入公债 15.70 02/15/2036 - 02/15/2043 4/8 买入通膨保值公债 13.99 04/15/2017 - 02/15/2043 4/4 买入公债 15.75 02/15/2036 - 02/15/2043 操作方式 投放资金(亿美元) 加权利率 ----------------------------------------------------------- 4/9 五天期逆回购 -27.50 -- 4/4 三天期逆回购 -11.90 0.13% 此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括 滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。 其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构 抵押支持证券。 美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%， 同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --周三公布的美联储3月19-20日会议记录表明，美联储官员在这次会议中深入讨论了有关其空前的政策宽 松举措的风险和效果。尽管他们仍对购债计划应该持续多久看法严重分歧，但会议记录表明他们正接近于决定 开始减少购债，“几位”决策者预计年底前将完全结束购债。 --美国联邦储备理事会主席贝南克周一表示，联储定期进行的银行业压力测试已经使美国金融体系更加强 韧。贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的金融稳定会议上表示,“美国银行体系的韧性自那时以来已有明显 改善。监管机构更加密集地进行压力测试并提高测试的复杂程度，并且更加看重银行自身资本计划流程的有效 性，有助于实现这种改善.” **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 4/9 七天期反向交易 1,193.47 0.75%(固定利率) 4/9 七天期定期存款 -2,060.00 0.04% 4/9 28天期反向交易 51.59 0.75%(固定利率) 《本周主要新闻》 --欧洲央行上周四维持利率在纪录低点0.75%不变，因其要研判经济是趋于企稳，还是在近期一连串疲弱 数据公布后经济再次下滑的开始。包括欧洲央行总裁德拉吉在内的一些决策者曾强调，ECB的首要任务是要加 强本已非常宽松的利率政策在欧元区内的传导。 上周四的决定是欧央行连续第九个月按兵不动，维持利率在0.75%。欧央行亦维持存款工具利率在0.0% 不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。 **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 55,200 上周三 57,910 ------------------------------------------- 当期变化 -2,710 金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构 在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。 日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等， 此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。 《本周主要新闻》 --日本央行总裁黑田东彦周三表示，为达成2%的通胀目标，央行决心在必要时继续增加货币供应。他的讲 话暗示已做好准备，一旦通胀目标难以按期实现，央行将出台进一步刺激举措或在两年后继续维持超宽松货币 政策。他在当天稍后对记者讲话时暗示，未来几个月将不会有更多刺激举措出台。他指出，考虑到这次央行行 动的规模，债券市场如此大的反应是可以理解的，但他将密切关注市场走势。他还表示，相信近期推出的举措 足以实现两年左右达成2%通胀率的目标，但他暗示已做好准备，如果届时目标未能达成，将在更长时间内继续 向经济积极挹注资金。 --日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元 。日本央行新任总裁黑田东彦承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270 万亿日圆(2.9万亿美元)。官员们希望此一休克疗法将能终结长达20年的经济停滞状况。 **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》 --根据台湾央行公布的函令规定，台湾央行周一(8日)起放宽银行业办理人民币跨境贸易结算文件的相关 规定，但将运输和保险的服务贸易结算，暂时排除在平仓交易之外。 --台湾央行周三公布，当日共发行1,568亿台币存单，若相较存单到期金额期1,530亿，存单发行余额增38 亿。 --台湾央行周二公布，当日共发行1,005.1亿台币存单，若相较存单到期金额期700.10亿，存单发行余额 增305亿。 --台湾央行周一公布，当日共发行3,871.5亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单 到期金额期4,576亿，存单发行余额减704.5亿。 (完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)