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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:30 BJT

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月11日

路透上海4月11日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，
FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS
)的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买
资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。


      **美国**
    
    以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 

          操作方式      投放资金(亿美元)           债券到期日区间
    -----------------------------------------------------------------
    4/9   买入公债          15.70             02/15/2036 - 02/15/2043
    4/8   买入通膨保值公债   13.99             04/15/2017 - 02/15/2043
    4/4   买入公债          15.75             02/15/2036 - 02/15/2043

          操作方式      投放资金(亿美元)          加权利率
    -----------------------------------------------------------
    4/9  五天期逆回购      -27.50                    --             
    4/4  三天期逆回购      -11.90                   0.13%
    
    此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括
滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
    
    其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构
抵押支持证券。
    
    美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，
同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 
    
    欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
    
    《本周主要新闻》
    
    --周三公布的美联储3月19-20日会议记录表明，美联储官员在这次会议中深入讨论了有关其空前的政策宽
松举措的风险和效果。尽管他们仍对购债计划应该持续多久看法严重分歧，但会议记录表明他们正接近于决定
开始减少购债，“几位”决策者预计年底前将完全结束购债。 
    
    --美国联邦储备理事会主席贝南克周一表示，联储定期进行的银行业压力测试已经使美国金融体系更加强
韧。贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的金融稳定会议上表示,“美国银行体系的韧性自那时以来已有明显
改善。监管机构更加密集地进行压力测试并提高测试的复杂程度，并且更加看重银行自身资本计划流程的有效
性，有助于实现这种改善.” 
 
        
      **欧洲**
    
    欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
    
                操作方式         投放资金(亿欧元)    加权利率
    --------------------------------------------------------------
     4/9     七天期反向交易         1,193.47        0.75%(固定利率)
     4/9     七天期定期存款        -2,060.00        0.04%
     4/9     28天期反向交易            51.59        0.75%(固定利率)
       
    《本周主要新闻》
    
     --欧洲央行上周四维持利率在纪录低点0.75%不变，因其要研判经济是趋于企稳，还是在近期一连串疲弱
数据公布后经济再次下滑的开始。包括欧洲央行总裁德拉吉在内的一些决策者曾强调，ECB的首要任务是要加
强本已非常宽松的利率政策在欧元区内的传导。
       上周四的决定是欧央行连续第九个月按兵不动，维持利率在0.75%。欧央行亦维持存款工具利率在0.0%
不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。 

    
      **日本**
    
    以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
    
          日本央行活期账户余额(10亿日圆)
    -------------------------------------------
    周三                  55,200
    上周三                57,910
    -------------------------------------------
    当期变化              -2,710   
    
    金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构
在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
    
    日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，
此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
    
    《本周主要新闻》
    
    --日本央行总裁黑田东彦周三表示，为达成2%的通胀目标，央行决心在必要时继续增加货币供应。他的讲
话暗示已做好准备，一旦通胀目标难以按期实现，央行将出台进一步刺激举措或在两年后继续维持超宽松货币
政策。他在当天稍后对记者讲话时暗示，未来几个月将不会有更多刺激举措出台。他指出，考虑到这次央行行
动的规模，债券市场如此大的反应是可以理解的，但他将密切关注市场走势。他还表示，相信近期推出的举措
足以实现两年左右达成2%通胀率的目标，但他暗示已做好准备，如果届时目标未能达成，将在更长时间内继续
向经济积极挹注资金。 
    
    --日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元
。日本央行新任总裁黑田东彦承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270
万亿日圆(2.9万亿美元)。官员们希望此一休克疗法将能终结长达20年的经济停滞状况。 
   
 
       **台湾** 

  台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 

  《本周主要新闻》
    
    --根据台湾央行公布的函令规定，台湾央行周一(8日)起放宽银行业办理人民币跨境贸易结算文件的相关
规定，但将运输和保险的服务贸易结算，暂时排除在平仓交易之外。 
    --台湾央行周三公布，当日共发行1,568亿台币存单，若相较存单到期金额期1,530亿，存单发行余额增38
亿。 
    --台湾央行周二公布，当日共发行1,005.1亿台币存单，若相较存单到期金额期700.10亿，存单发行余额
增305亿。 
    --台湾央行周一公布，当日共发行3,871.5亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单
到期金额期4,576亿，存单发行余额减704.5亿。 (完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
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