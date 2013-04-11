《国际主要央行公开市场操作一览》--4月11日

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透上海4月11日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案， FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS )的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买 资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 4/9 买入公债 15.70 02/15/2036 - 02/15/2043 4/8 买入通膨保值公债 13.99 04/15/2017 - 02/15/2043 4/4 买入公债 15.75 02/15/2036 - 02/15/2043 操作方式 投放资金(亿美元) 加权利率 ----------------------------------------------------------- 4/9 五天期逆回购 -27.50 -- 4/4 三天期逆回购 -11.90 0.13% 此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括 滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。 其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构 抵押支持证券。 美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%， 同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --周三公布的美联储3月19-20日会议记录表明，美联储官员在这次会议中深入讨论了有关其空前的政策宽 松举措的风险和效果。尽管他们仍对购债计划应该持续多久看法严重分歧，但会议记录表明他们正接近于决定 开始减少购债，“几位”决策者预计年底前将完全结束购债。 --美国联邦储备理事会主席贝南克周一表示，联储定期进行的银行业压力测试已经使美国金融体系更加强 韧。贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的金融稳定会议上表示,“美国银行体系的韧性自那时以来已有明显 改善。监管机构更加密集地进行压力测试并提高测试的复杂程度，并且更加看重银行自身资本计划流程的有效 性，有助于实现这种改善.” **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 4/9 七天期反向交易 1,193.47 0.75%(固定利率) 4/9 七天期定期存款 -2,060.00 0.04% 4/9 28天期反向交易 51.59 0.75%(固定利率) 《本周主要新闻》 --欧洲央行上周四维持利率在纪录低点0.75%不变，因其要研判经济是趋于企稳，还是在近期一连串疲弱 数据公布后经济再次下滑的开始。包括欧洲央行总裁德拉吉在内的一些决策者曾强调，ECB的首要任务是要加 强本已非常宽松的利率政策在欧元区内的传导。 上周四的决定是欧央行连续第九个月按兵不动，维持利率在0.75%。欧央行亦维持存款工具利率在0.0% 不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。 **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 55,200 上周三 57,910 ------------------------------------------- 当期变化 -2,710 金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构 在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。 日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等， 此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。 《本周主要新闻》 --日本央行总裁黑田东彦周三表示，为达成2%的通胀目标，央行决心在必要时继续增加货币供应。他的讲 话暗示已做好准备，一旦通胀目标难以按期实现，央行将出台进一步刺激举措或在两年后继续维持超宽松货币 政策。他在当天稍后对记者讲话时暗示，未来几个月将不会有更多刺激举措出台。他指出，考虑到这次央行行 动的规模，债券市场如此大的反应是可以理解的，但他将密切关注市场走势。他还表示，相信近期推出的举措 足以实现两年左右达成2%通胀率的目标，但他暗示已做好准备，如果届时目标未能达成，将在更长时间内继续 向经济积极挹注资金。 --日本央行上周四公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元 。日本央行新任总裁黑田东彦承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270 万亿日圆(2.9万亿美元)。官员们希望此一休克疗法将能终结长达20年的经济停滞状况。 **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》 --根据台湾央行公布的函令规定，台湾央行周一(8日)起放宽银行业办理人民币跨境贸易结算文件的相关 规定，但将运输和保险的服务贸易结算，暂时排除在平仓交易之外。 --台湾央行周三公布，当日共发行1,568亿台币存单，若相较存单到期金额期1,530亿，存单发行余额增38 亿。 --台湾央行周二公布，当日共发行1,005.1亿台币存单，若相较存单到期金额期700.10亿，存单发行余额 增305亿。 --台湾央行周一公布，当日共发行3,871.5亿台币存单，其中含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单 到期金额期4,576亿，存单发行余额减704.5亿。 (完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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