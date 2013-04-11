欧股业绩：罗氏第一季营收增长5%，对全年前景具有信心

《全球汇市》美元兑日圆处于五个月低位，因地缘政治紧张气氛加剧
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
路透苏黎世4月11日 - 瑞士制药商罗氏 维持今年营收和获利的增长预期不变，此前其主要抗癌药物部门成长协助公司在第一季录得强劲营收。
这家全球最大的抗癌药物生产商称，第一季营收增长5%至115.89亿瑞郎(124.4亿美元)，而路透调查分析师预估均值为114.49亿瑞郎。
罗氏首席执行官施万在声明中表示，“基于第一季业绩，我相信我们将实现全年目标。”
罗氏拉开了主要制造商第一季的财报季序幕。该公司预计，全年营收成长将与2012年保持一致，2012年营收增长7%，并且核心获利成长将高于营收。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。