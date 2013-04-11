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市场报道 | 2013年 4月 11日 星期四 13:39 BJT

欧股业绩：罗氏第一季营收增长5%，对全年前景具有信心

路透苏黎世4月11日 - 瑞士制药商罗氏 维持今年营收和获利的增长预期不变，此前其主要抗癌药物部门成长协助公司在第一季录得强劲营收。

这家全球最大的抗癌药物生产商称，第一季营收增长5%至115.89亿瑞郎(124.4亿美元)，而路透调查分析师预估均值为114.49亿瑞郎。

罗氏首席执行官施万在声明中表示，“基于第一季业绩，我相信我们将实现全年目标。”

罗氏拉开了主要制造商第一季的财报季序幕。该公司预计，全年营收成长将与2012年保持一致，2012年营收增长7%，并且核心获利成长将高于营收。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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