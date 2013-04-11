东京美债：10年期公债价格微升，在美联储会议记录促发跌势后稍事喘息

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
美联储3月会议记录周三公布后，美国公债遭遇压力。会议记录显示一些决策官员希望年中之前放慢资产购买速度，然后今年稍晚结束资产购买；另外一些官员希望较晚一点放慢购买速度，年底时结束量化宽松。
但美联储何时放慢或结束买债，仍存在不确定性，特别是上周五公布的3月就业报告表现欠佳。
“就业数据疲软，所以美联储可能难以直接走上那个方向，”三井住友银行全球市场分析师Satoshi Okagawa称。
他并指出，很难判断未来几个月美国就业市场及房市复苏力道有多强。
上周美债劲升，部分因为市场预期日本央行宽松措施将促使日本投资人增加购买美债及其他高收益外国债券。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼/蔡美珍; 审校 侯向明/王兴亚)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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