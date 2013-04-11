全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量不变

《全球汇市》美元兑日圆处于五个月低位，因地缘政治紧张气氛加剧
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较上周二下跌1.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 38,051,570.1 4月10日 38,593,255.7 4月9日 -541,685.6 -1.40%
iShares 337,505,197.4 4月10日 337,505,197.4 4月9日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 孙茉莉)
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
路透罗马4月11日 - 意大利周二批准今年的紧急预算赤字削减，履行对欧盟执委会的承诺，并表示今明两年经济将继续只会温和增长。