全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量不变

日本个股：东芝考虑让瑞士智能电表公司兰吉尔上市

路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。