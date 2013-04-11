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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 14:18 BJT

表格：德国3月CPI终值较上年同期增长1.4%，与初值持平

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 +0.5 +1.4 105.6

食品和饮料 +0.7 +3.2 109.9

烟酒类 +0.1 +1.1 105.7

服装鞋帽 +5.9 +2.2 107.1

房租,能源和水 -0.1 +2.0 107.2

家具和其它家计用品 +0.3 +1.1 102.0

保健用品 +0.2 -3.7 99.0

运输 -0.9 -1.1 107.0

通讯 +0.1 -1.5 93.9

娱乐 +1.4 +3.3 103.5

教育 +0.1 -0.6 95.9

餐饮和外宿 +0.5 +2.2 105.3

其它商品和服务 +0.2 +1.6 104.0 (完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
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