表格：德国3月CPI终值较上年同期增长1.4%，与初值持平

《全球汇市》美元兑日圆处于五个月低位，因地缘政治紧张气氛加剧
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
详细数据如下:
变动百分比
较前月 较上年同期 指数
整体物价 +0.5 +1.4 105.6
食品和饮料 +0.7 +3.2 109.9
烟酒类 +0.1 +1.1 105.7
服装鞋帽 +5.9 +2.2 107.1
房租,能源和水 -0.1 +2.0 107.2
家具和其它家计用品 +0.3 +1.1 102.0
保健用品 +0.2 -3.7 99.0
运输 -0.9 -1.1 107.0
通讯 +0.1 -1.5 93.9
娱乐 +1.4 +3.3 103.5
教育 +0.1 -0.6 95.9
餐饮和外宿 +0.5 +2.2 105.3
其它商品和服务 +0.2 +1.6 104.0 (完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
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