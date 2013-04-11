《汇市简讯》欧洲盘初：日本公债走势震荡，令美元/日圆升势受阻

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
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* 美元/日圆报99.63，跌0.13%；澳元/新西兰元报1.2241，跌0.29%；欧元/日圆报130.195，跌0.10%
* 澳洲就业数据疲软，拖累澳元/美元由1.0550上方下跌
* 隔夜国际股市涨势，支撑亚洲股汇
* 美元/日圆触及99.87高位，之后涌现出口商及选择权相关卖盘，日债走势震荡
* 今日重要数据及事件：意大利发行公债、德国CPI、美国初请失业金人数。(完) (编译 蔡美珍; 审校 戴素萍)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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