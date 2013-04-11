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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本公债走势震荡，令美元/日圆升势受阻

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* 美元/日圆报99.63，跌0.13%；澳元/新西兰元报1.2241，跌0.29%；欧元/日圆报130.195，跌0.10%

* 澳洲就业数据疲软，拖累澳元/美元由1.0550上方下跌

* 隔夜国际股市涨势，支撑亚洲股汇

* 美元/日圆触及99.87高位，之后涌现出口商及选择权相关卖盘，日债走势震荡

* 今日重要数据及事件：意大利发行公债、德国CPI、美国初请失业金人数。(完) (编译 蔡美珍; 审校 戴素萍)
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