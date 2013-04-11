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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 14:23 BJT

汽车产业：中国3月汽车销量同比增长10.7%--中汽协

路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周四表示，3月中国汽车销量较上年同期增长10.7%。

2月汽车销量同比下滑13.6%，不过由于今年春节假期落在2月，使得当月数据有所偏差。

3月汽车厂商向经销商出货204万辆轿车、卡车及大型客车。

中汽协称，今年前三个月汽车销量增长13.2%至542万辆。(完)

(编译 王兴亚; 审校 蔡美珍)
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