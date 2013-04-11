背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港4月11日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐 加快，债券品种亦日趋丰富。 根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。 以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1 KfW Bankengruppe Germa Chinese Y 81.48 到期 ny uan 金额 4 04 日 505.26 -12-1 票息 5 3 05-2 2.00 1-14 0 2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3 2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5 2013.3 金地集团 20.0 5.625 5 2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3 2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3 2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3 2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3 2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5 2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen) (由金融机构发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3 2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1 2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3 Grand Cayman 2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3 2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen) 2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1 2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3 2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3 2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2 2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3 2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1 2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen) 2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1 2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7 2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1 2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3 Grand Cayman 2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3 2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2 2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)