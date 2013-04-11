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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:16 BJT

背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港4月11日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐
加快，债券品种亦日趋丰富。
    
    根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。
    
    以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
      
   (由公司发行) 
    日期    发债主体                发债额(亿元)   息率(%)     年期
  *2013.4   德国KfW Bankengruppe       5.05         2.00         1  
 
 KfW Bankengruppe    Germa  Chinese Y           81.48         到期      
                     ny     uan        金额         4     04    日      
                                        505.26         -12-1        票息
                                             5             3  05-2  2.00
                                                              1-14     0
 
   2013.3   雷诺汽车                   7.5          4.65         3
   2013.3   帝盛酒店集团               8.5          6.00         5
   2013.3   金地集团                  20.0          5.625        5
   2013.3   世纪互联                   9.98         7.875        3
   2013.2   远东发展公司              10.0          5.875        3
   2013.1   香港来宝集团              10.0          4.00         3
   2013.1   华能国际电力              15.0          3.85         3
   2013.1   新世界中国                30.0          5.50         5
   2013.1   广东核电集团              15.0          3.75         3 (reopen)

   (由金融机构发行)
   日期     发债主体                发债额(亿元)   息率(%)     年期
   2013.3   中美洲经济合作银行         5.00         3.20         3
   2013.3   印度IDBI银行               2.52         3.50         1
   2013.3   巴西Banco Bradesco SA      2.40         3.25         3
            Grand Cayman
   2013.3   巴西Banco BTG Pactual      9.97         4.10         3
   2013.3   俄罗斯标准银行             7.6          8.00         2(reopen)
   2013.3   印度IDBI银行               2.5          3.50         1
   2013.2   建行香港分行               1.2          2.95         3
   2013.2   GPB Eurobond Finance       2.5          4.00         3 
   2013.1   俄罗斯标准银行             5.0          8.00         2  
   2013.1   俄罗斯农业银行            10.0          3.60         3
   2013.1   Emirates NBD Bank PJSC     1.0          3.20         1
   2013.1   俄罗斯VTB Capital         10.0          4.50         3(reopen)
   2013.1   中银(香港)                 3.0          2.90         1
   2013.1   九龙仓WHARF FINANCE        1.0          4.15         7
   2103.1   Emirates NBD Bank PJSC     1.0          3.45         1
   2013.1   巴西Banco Bradesco SA      3.5          3.70         3
             Grand Cayman
   2013.1   瑞典商业银行               4.0          3.00         3
   2013.1   汇丰(中国)                10.0   三个月SHIBOR减60bp  2
    
    2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完)

 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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