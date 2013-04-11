背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透香港4月11日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐 加快，债券品种亦日趋丰富。 根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。 以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1 KfW Bankengruppe Germa Chinese Y 81.48 到期 ny uan 金额 4 04 日 505.26 -12-1 票息 5 3 05-2 2.00 1-14 0 2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3 2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5 2013.3 金地集团 20.0 5.625 5 2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3 2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3 2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3 2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3 2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5 2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen) (由金融机构发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3 2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1 2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3 Grand Cayman 2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3 2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen) 2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1 2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3 2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3 2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2 2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3 2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1 2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen) 2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1 2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7 2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1 2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3 Grand Cayman 2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3 2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2 2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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