国际油市：布兰特原油在每桶106美元下方进一步下跌，受需求疑虑打压

“大家都在为需求减弱而调整投资部位，我们也见到需求预估遭大幅修正，”BarrattBulletin执行长Jonathan Barratt指出。

“似乎可以合理判断，(近日走势)支撑是因为(日央行)刺激措施，但油价基本上将持续承压，”他称。

0557GMT，布兰特原油期货 下跌0.23美元，至每桶105.56美元。周一曾跌至103.40美元，为7月以来最低位，因受美国就业数据疲软影响。

美国原油期货 下跌0.27美元，至每桶94.37美元，先前连续三天上涨。

OPEC称，预期今年全球石油需求增幅为80万桶/日，较先前预估调降4万桶/日。OPEC表示，因发达国家石油消费量较预期疲软，特别是欧洲及日本。

油价受到地缘政治紧张情势支撑，北韩(朝鲜)似乎即将发射中程导弹，威胁韩国及美国。(完)

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