国际油市：布兰特原油在每桶106美元下方进一步下跌，受需求疑虑打压

《全球汇市》美元兑日圆处于五个月低位，因地缘政治紧张气氛加剧
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
“大家都在为需求减弱而调整投资部位，我们也见到需求预估遭大幅修正，”BarrattBulletin执行长Jonathan Barratt指出。
“似乎可以合理判断，(近日走势)支撑是因为(日央行)刺激措施，但油价基本上将持续承压，”他称。
0557GMT，布兰特原油期货 下跌0.23美元，至每桶105.56美元。周一曾跌至103.40美元，为7月以来最低位，因受美国就业数据疲软影响。
美国原油期货 下跌0.27美元，至每桶94.37美元，先前连续三天上涨。
OPEC称，预期今年全球石油需求增幅为80万桶/日，较先前预估调降4万桶/日。OPEC表示，因发达国家石油消费量较预期疲软，特别是欧洲及日本。
油价受到地缘政治紧张情势支撑，北韩(朝鲜)似乎即将发射中程导弹，威胁韩国及美国。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。