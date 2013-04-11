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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:28 BJT

东京汇市：日圆处在四年低点附近，美联储会议记录提振美元走势

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3069     1.3068      +0.01      -0.95     1.3194
 美元/日圆                         99.74      99.77      -0.03     +14.99      86.74
 欧元/日圆                        130.34     130.34      +0.00     +13.87     114.46
 美元/瑞郎                        0.9321     0.9325      -0.04      +1.81     0.9155
 英镑/美元                        1.5329     1.5329      +0.00      -5.67     1.6251
 美元/加元                        1.0141     1.0141      +0.00      +2.22     0.9921
 澳元/美元                        1.0517     1.0540      -0.22      +1.19     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8588     0.8570      +0.21      +3.68     0.8283
 澳元/日圆                       104.900    105.140      -0.23     +16.39     90.130
 新西兰元/日圆                    85.650     85.550      +0.12     -39.18    140.820
 英镑/日圆                        152.87     152.90      -0.02      +8.56     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2242     1.2283      -0.33      -2.38     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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