东京汇市：日圆处在四年低点附近，美联储会议记录提振美元走势

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3069 1.3068 +0.01 -0.95 1.3194 美元/日圆 99.74 99.77 -0.03 +14.99 86.74 欧元/日圆 130.34 130.34 +0.00 +13.87 114.46 美元/瑞郎 0.9321 0.9325 -0.04 +1.81 0.9155 英镑/美元 1.5329 1.5329 +0.00 -5.67 1.6251 美元/加元 1.0141 1.0141 +0.00 +2.22 0.9921 澳元/美元 1.0517 1.0540 -0.22 +1.19 1.0393 新西兰元/美元 0.8588 0.8570 +0.21 +3.68 0.8283 澳元/日圆 104.900 105.140 -0.23 +16.39 90.130 新西兰元/日圆 85.650 85.550 +0.12 -39.18 140.820 英镑/日圆 152.87 152.90 -0.02 +8.56 140.82 澳元/新西兰元 1.2242 1.2283 -0.33 -2.38 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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