《汇市简讯》日本中长期大户尚未加入出脱日圆行列

虽然有些资金势必将因日本央行买进更多日债而前进海外，但根据主要外汇银行的资金流动报告，日本机构投资人和中长期大户尚未跳上卖出日圆的列车。瑞银对东京盘时段美元/日圆走势的研究发现，美元涨势从2012年年底开始后，美元/日圆买盘最多只能算是温和。日本央行宣布决定之后，今年初的跌势有所扭转，但是相对于海外时段仍偏淡，显示出外国对冲基金仍是近来美元/日圆涨势的主要推手。(完)