《汇市简讯》日本中长期大户尚未加入出脱日圆行列

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
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尽管舆论都说日本央行量化宽松政策推动资金流入全球债券市场，但根据最新的日本财务省数据，日本投资人上周净卖出1.145万亿(兆)日圆(115亿美元)的外国债券，今年以来已汇回5.38万亿日圆，较上年同期增加一倍。
虽然有些资金势必将因日本央行买进更多日债而前进海外，但根据主要外汇银行的资金流动报告，日本机构投资人和中长期大户尚未跳上卖出日圆的列车。瑞银对东京盘时段美元/日圆走势的研究发现，美元涨势从2012年年底开始后，美元/日圆买盘最多只能算是温和。日本央行宣布决定之后，今年初的跌势有所扭转，但是相对于海外时段仍偏淡，显示出外国对冲基金仍是近来美元/日圆涨势的主要推手。(完)
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路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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