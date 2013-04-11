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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:33 BJT

《汇市简讯》日本中长期大户尚未加入出脱日圆行列

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尽管舆论都说日本央行量化宽松政策推动资金流入全球债券市场，但根据最新的日本财务省数据，日本投资人上周净卖出1.145万亿(兆)日圆(115亿美元)的外国债券，今年以来已汇回5.38万亿日圆，较上年同期增加一倍。

虽然有些资金势必将因日本央行买进更多日债而前进海外，但根据主要外汇银行的资金流动报告，日本机构投资人和中长期大户尚未跳上卖出日圆的列车。瑞银对东京盘时段美元/日圆走势的研究发现，美元涨势从2012年年底开始后，美元/日圆买盘最多只能算是温和。日本央行宣布决定之后，今年初的跌势有所扭转，但是相对于海外时段仍偏淡，显示出外国对冲基金仍是近来美元/日圆涨势的主要推手。(完)

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