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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月11日

路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
  品种       最新库存     变动
   铜         590,175   +2,250
   锡          14,465      +40
   铅         260,175      -75
   锌       1,134,825   +1,175
   铝       5,192,100  -10,800
   镍         168,378     +678
 铝合金        75,100     -100
 NASAAC       140,100     -680
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据          库存分布              品种   库存数据        库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合    MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                   金                  
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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