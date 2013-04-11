路透调查：日本央行若进一步放宽政策，料将加大购买风险资产

《全球汇市》美元兑日圆处于五个月低位，因地缘政治紧张气氛加剧
* 法国大选新的不确定性加剧避险情绪 * 日圆兑美元、欧元和英镑处于五个月高位 路透东京4月12日 - 美元兑日圆周三盘初处于五个月低位，地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。 美元兑日圆报109.745日圆，今日稍早触及11月17日以来最低点109.535日圆。
**无法达成通胀目标**
18位分析师称，日本央行将无法在两年内实现通胀目标。其他分析师均未回答此一问题。
当问到是否能在2018年前达成2%的通胀目标，13位分析师中有八位表示日央行有机会达成。
“央行要在两年内达成通胀目标或许很难...但在黑田东彦的五年任期内，或许有此机会，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。
调查显示，日本2013/14财年核心消费者物价将上升0.2%，而2014/15财年则可能上升2.5%，因预计提高消费税。这个预估和3月的前次调查相仿。
对于日本央行购买政府债券的新计划是否过度，分析师看法分歧。回应此问题的13位分析师称并未过度，七位则认为过度。
分析师还将日本2013/14财年工业生产增长预估下修为3.4%，2014/15财年预估则下修为增长1.2%，1月时的前次调查预估本财年和下财年工业生产分别为增长3.8%和1.7%。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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