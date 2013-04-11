路透调查：澳洲2013年经济增速料为2.5%，平均通胀率料为2.6%

路透4月11日 -

**高汇率，低通胀**

不过，央行一直希望提振非矿业领域的投资，尤其是房屋建筑领域，这是央行在去年10月和12月降息的一个主要原因。

这已扶助提升房价和新建住宅的营建许可，但商业地产领域的活动仍较为低迷。

低利率和不断增长的家庭财富亦在竭力刺激着消费，今年前两个月的零售销售远超预期。

这倒也不错，因为澳元最近飙升正给国内制造业领域构成越来越重的压力。澳元兑一篮子主要货币已升至28年高点，同时日本央行宽松政策又刺激澳元兑日圆在仅仅五个交易日中就攀升8%。

本周，通用汽车 宣布旗下澳洲部门裁员500名，指因澳元强势使得公司失去了同日本和韩国汽车制造商的竞争优势。

幸运的是，物价压力似乎够温和，让央行在必要时甚至可以下调利率。这与过去矿业荣景时期形成鲜明对比，矿业的繁荣几乎每次都以高通胀和经济衰退作为结束。

虽然分析师预期今年通胀率将回升至2.6%，但其中的大部分升幅要归因于新的碳排放税的一次性影响。