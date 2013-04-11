离岸人民币：中国外管局建议机构申请RQFII“量力而行”--消息

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透香港4月11日 - 消息人士向路透表示，近日中国国家外管局在北京召开RQFII会议称，近期收到的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度申请众多，外管局建议机构应结合管理能力量力而为。此外，中国人民银行还将于近日出台新的RQFII账户管理法规。
了解情况的三位消息人士透露，今后RQFII额度将按月度审批，且规定每家机构至多报三只产品。外管局会优先考虑机构RQFII新申请额度，而追加额度申请次之。而额度的批复会受国际收支情况影响，监管层会根据当月收支情况来进行调整。
“会议强调了机构申请RQFII时应结合管理能力量力而行，原则上监管层会按机构递交材料顺序批复，但具体批复额度多少，则按不同产品类型进行把握。估计是最近申报的机构太激进了。”一位接近监管层人士透露道。
监管层在会上还提到，“每家机构RQFII批复额度不会太多，但允许未来追加申请。”
中国于2011年12月30日为RQFII“开绿灯”，初始额度为200亿元人民币，去年增加500亿元，今年年初进一步扩大2,000亿元，总额度已达2,700亿元，3月宣布大幅扩大RQFII的投资额度、申请资格及产品。
上述人士并表示，监管层还称，对于之前额度未用满的RQFII机构，目前允许申请新产品。而对于公募RQFII产品没有募集期要求，但长期未能达到额度要求，一年之后可能考虑调减额度。
外管局并要求，各申请RQFII的机构须近日提交申请的额度规模、产品及营运计划材料，日后须于每月底申请下一个月的额度，即改变现行做法--产品额度使用达80%即可申请加额。
市场盛传新一批RQFII产品，包括实物A股交易所买卖基金（ETF）、股票及债券基金，最快将于5月在港登场。(完)
(记者 赵红梅/李珊珊；审校 屈桂娟)
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