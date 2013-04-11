中国新债: 宁波银行下周二发至多80亿元固息金融债，期限五年和10年

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透上海4月11日 - 中国宁波银行股份有限公司 周四公告称，将于下周二(16日)发行至多80亿元人民币固息金融债，期限五年和10年，募集资金将用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债的计划发行规模为40亿元，其中五年期的计划发行规模为30亿元，10年期的计划发行规模10亿元；发行人在簿记建档结束时有权行使超额增发权，增加发行不超过40亿元债券。
该期债引入回拨机制，发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨；发行期限为4月16日-18日，缴款日和起息日同为4月18日。
该期债主承销商为中信证券 。根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果，宁波银行的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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