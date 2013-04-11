中国新债: 宁波银行下周二发至多80亿元固息金融债，期限五年和10年

路透上海4月11日 - 中国宁波银行股份有限公司 周四公告称，将于下周二(16日)发行至多80亿元人民币固息金融债，期限五年和10年，募集资金将用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债的计划发行规模为40亿元，其中五年期的计划发行规模为30亿元，10年期的计划发行规模10亿元；发行人在簿记建档结束时有权行使超额增发权，增加发行不超过40亿元债券。

该期债引入回拨机制，发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨；发行期限为4月16日-18日，缴款日和起息日同为4月18日。

该期债主承销商为中信证券 。根据中诚信国际信用评级有限公司的评级结果，宁波银行的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。(完)

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