澳新汇市：新西兰元兑美元触及20个月高位，澳元回落

新西兰元在站上0.8575美元后，下一道阻力是0.8623美元，此为2001年7月底高位；支撑位为周三高位0.8538美元。

澳元兑美元 从稍早的1.0544美元回落，脱离近期高位，最新报1.0510。此前澳洲公布3月失业率意外升至三年多以来最高水平。

这导致市场略为提高5月降息25个基点的可能性。市场认为利率降至纪录低位2.75%的可能性为22%，数据公布前的可能性为16%。

交易员表示，澳元在约1.0600附近有顽强阻力，支撑位为1.0348-1.053这波走势的38.2%回档位1.0475，该价位也是周三低位。

澳元兑日圆 报104.64日圆，稍早曾高见105.26，为2007年底以来最高水准。新西兰元兑日圆 一度升至85.77日圆，为2008年2月以来最高水准，最新报85.48。

新西兰元的下道目标位为88.10日圆，此为其2008年高位。

澳元贸易加权指数升至79.9，为1985年以来最高；新西兰元贸易加权指数创下纪录高位79.10(完)

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