澳新汇市：新西兰元兑美元触及20个月高位，澳元回落

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
新西兰元在站上0.8575美元后，下一道阻力是0.8623美元，此为2001年7月底高位；支撑位为周三高位0.8538美元。
澳元兑美元 从稍早的1.0544美元回落，脱离近期高位，最新报1.0510。此前澳洲公布3月失业率意外升至三年多以来最高水平。
这导致市场略为提高5月降息25个基点的可能性。市场认为利率降至纪录低位2.75%的可能性为22%，数据公布前的可能性为16%。
交易员表示，澳元在约1.0600附近有顽强阻力，支撑位为1.0348-1.053这波走势的38.2%回档位1.0475，该价位也是周三低位。
澳元兑日圆 报104.64日圆，稍早曾高见105.26，为2007年底以来最高水准。新西兰元兑日圆 一度升至85.77日圆，为2008年2月以来最高水准，最新报85.48。
新西兰元的下道目标位为88.10日圆，此为其2008年高位。
澳元贸易加权指数升至79.9，为1985年以来最高；新西兰元贸易加权指数创下纪录高位79.10(完)
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(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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