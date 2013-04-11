中国股市：沪综指缩量收跌，成交持续低迷投资者谨慎观望

标题新闻：美国总统特朗普拟提名马里兰州检察官John J. Sullivan出任副国务卿
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路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周四高开低走，权重股上冲乏力令股指小幅缩量收跌，经济复苏分歧加剧市场观望情绪。分析人士称，目前局部热点缺乏号召力，大盘调整格局未变，2,200点依然面临考验，投资者宜维持谨慎观望。
沪综指 收报2,219.553点，跌6.573点或0.3%。上海A股今日成交额为620亿元人民币，创四个月新低，上次低点为去年12月13日的521亿元。上交易日成交金额则为709亿元。
“短线有跌破2,200可能，大家对经济复苏分歧较大，经济面的不确定性对大盘影响明显，因而成交明显缩量，观望气氛浓厚。”第一创业证券分析师郭树华表示。
他并指出，近期投资操作缺乏较好机会，因热点轮动较快，均为超跌反弹，故建议投资者以观望为主。未来调整结束仍需待政策松动，或观察一季度或半年报情况以确认业绩未受政策影响。
沪深300指数 收跌0.3%，报2,477.876点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,467.0点，跌0.53%，成交量为640,413手。(完)
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路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。