表格：外资及陆资在台股买超13.54亿台币，结束连三日卖超

路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股买超13.54亿台币，结束此前连续三天卖超；上交易日修正后为卖超46.49亿。

三大法人今日合计买超20.65亿台币，上交易日修正后为卖超43.27亿。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/11 +13.54 +8.59 -1.47 +20.65

4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r

4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r

4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r

4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r

4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r

4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r

本月累计 -49.36 +5.02 -21.01 -65.35

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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