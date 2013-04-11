表格：外资及陆资在台股买超13.54亿台币，结束连三日卖超

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股买超13.54亿台币，结束此前连续三天卖超；上交易日修正后为卖超46.49亿。
三大法人今日合计买超20.65亿台币，上交易日修正后为卖超43.27亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/11 +13.54 +8.59 -1.47 +20.65
4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r
4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r
4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r
4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r
4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r
4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r
本月累计 -49.36 +5.02 -21.01 -65.35
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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