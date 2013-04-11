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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 15:32 BJT

日本债市：公债价格多数反弹，此前日本央行公布买债操作细节

当日涨跌      上日
                                       最新报价     (基点)      收市价
                                                                   
 两年期公债                               0.120%         +0.0    0.120%
 五年期公债                               0.195%         -8.0    0.275%
 10年期公债                               0.570%         -1.0    0.580%
 20年期公债                               1.415%         +5.5    1.360%
 30年期公债                               1.520%         +7.0    1.450%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 144.73        +0.57    144.16
                                                                       
 注1：公债期货涨跌为点数。                                     
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                   
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王冠中/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
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