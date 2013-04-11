中国新债: 国开行下周二将招标发行四期定存基准浮息债，总额至多200亿

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透上海4月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(16日)招标发行四期一年定存基准浮息债，期限含三、五、七和10年，发行总规模至多200亿元人民币，各品种发行上限均为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为国开行今年23-26期金融债。具体条款如下：
第23-26期债
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发行总量 各品种均不超过50亿元
期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息
利率基准 一年定期存款利率
招标时间 4月16日
3/5年：9：30-10：30
7/10年：9：30-11：10
招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 4月18日
分销期 4月17日-4月18日
上市日 4月24日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
国开行并称，如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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