中国新债: 国开行下周二将招标发行四期定存基准浮息债，总额至多200亿

路透上海4月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(16日)招标发行四期一年定存基准浮息债，期限含三、五、七和10年，发行总规模至多200亿元人民币，各品种发行上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为国开行今年23-26期金融债。具体条款如下：

第23-26期债

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发行总量 各品种均不超过50亿元

期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标时间 4月16日

3/5年：9：30-10：30

7/10年：9：30-11：10

招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 4月18日

分销期 4月17日-4月18日

上市日 4月24日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行并称，如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)