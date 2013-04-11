更新版-日本股市：大涨2%升破13,500点，投资者不愿做空

日经指数目前较25日移动均线切入位12,527.89点高7.5%。该指数自11月中旬以来累计飙升逾50%，日本现任首相当时开始呼吁日本央行采取大胆行动，备战大选。

“当前市场呈现超买。但投资者倾向于忽视市场过热的技术面迹象，因为围绕货币宽松政策的兴奋情绪占上风，”立花证券策略师Kenichi Hirano称。

一份路透调查显示，分析师们现预计2013年日经指数涨幅料为40%，将升至2008年6月至今高位14,500点。日圆/美元则有可能贬值18%，年末时料在102左右。日经指数今年迄今已经上涨了将近30%。

东证股价指数 放量上涨2.3%，报1,147.29点，有51.5亿股换手。上个月平均成交量为32.4亿股。

开发商、券商和保险商股价的涨幅居前。

出口类股方面，丰田汽车 大涨5.8%，本田汽车扬升3.1%。