更新版-日本股市：大涨2%升破13,500点，投资者不愿做空

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
日经指数目前较25日移动均线切入位12,527.89点高7.5%。该指数自11月中旬以来累计飙升逾50%，日本现任首相当时开始呼吁日本央行采取大胆行动，备战大选。
“当前市场呈现超买。但投资者倾向于忽视市场过热的技术面迹象，因为围绕货币宽松政策的兴奋情绪占上风，”立花证券策略师Kenichi Hirano称。
一份路透调查显示，分析师们现预计2013年日经指数涨幅料为40%，将升至2008年6月至今高位14,500点。日圆/美元则有可能贬值18%，年末时料在102左右。日经指数今年迄今已经上涨了将近30%。
东证股价指数 放量上涨2.3%，报1,147.29点，有51.5亿股换手。上个月平均成交量为32.4亿股。
开发商、券商和保险商股价的涨幅居前。
出口类股方面，丰田汽车 大涨5.8%，本田汽车扬升3.1%。
夏普股价 激增8%，此前有媒体报导称，该公司10-3月期间的获利可能超出其自己的财测，得益于重组措施以及出售给三星电子 的LCD面板营收增加。 (完)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30