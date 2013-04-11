中国债市：利率互换反弹后回落，融资需求旺盛印证经济稳步复苏

路透北京4月11日 - 中国人民币利率互换 周四先弹后落，由于3月新增信贷及社会融资规模双双高增长，带动曲线上移；不过随着今日资金价格有不同程度下跌，IRS掉头回落，最终与上日水平相差不大。

交易员认为，虽然参考过往经验，4、5月份资金面可能出现季节性趋紧，但截止目前机构的预期仍比较稳定，预计短期七天期回购利率或围绕3.2%的估值中枢区间震荡。

“早间贷款等数据公布后，IRS五年成交到过3.60-3.62%，短端也有上涨，但临近中午又下来了，五年在3.59-3.61%，一年在3.27-3.28%，和昨天差不多。”上海一银行交易员称。

中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。

中国银行间资金市场周四主要期限回购利率 继续小跌，其中具有风向标意义的七天期质押式回购利率下行约18.33个基点(bp)，上日为3.21%。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周四 3.1900/3.2875 3.2330/3.3120 3.4030/3.4860 3.5590/3.6460 3.5925/3.8375 周三 3.1875/3.2825 3.2280/3.3120 3.3900/3.4760 3.5420/3.6380 3.5500/3.8275 ------------------------------------------------------------------------------------

0.0025/0.0050 0.0050/0.0000 0.0130/0.0100 0.0170/0.0080 0.0425/0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。