中国债市：利率互换反弹后回落，融资需求旺盛印证经济稳步复苏

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透北京4月11日 - 中国人民币利率互换 周四先弹后落，由于3月新增信贷及社会融资规模双双高增长，带动曲线上移；不过随着今日资金价格有不同程度下跌，IRS掉头回落，最终与上日水平相差不大。
交易员认为，虽然参考过往经验，4、5月份资金面可能出现季节性趋紧，但截止目前机构的预期仍比较稳定，预计短期七天期回购利率或围绕3.2%的估值中枢区间震荡。
“早间贷款等数据公布后，IRS五年成交到过3.60-3.62%，短端也有上涨，但临近中午又下来了，五年在3.59-3.61%，一年在3.27-3.28%，和昨天差不多。”上海一银行交易员称。
中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。
中国银行间资金市场周四主要期限回购利率 继续小跌，其中具有风向标意义的七天期质押式回购利率下行约18.33个基点(bp)，上日为3.21%。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周四 3.1900/3.2875 3.2330/3.3120 3.4030/3.4860 3.5590/3.6460 3.5925/3.8375 周三 3.1875/3.2825 3.2280/3.3120 3.3900/3.4760 3.5420/3.6380 3.5500/3.8275 ------------------------------------------------------------------------------------
0.0025/0.0050 0.0050/0.0000 0.0130/0.0100 0.0170/0.0080 0.0425/0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30