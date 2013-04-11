表格：外资在韩国股市买超2,545亿韩元

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透首尔4月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,545亿韩元，连续第二日买超。
日期 外资 机构投资人 散户
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4月11日 254.5 -210.3 -12.6
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
4月 8日 -366.8 353.4 44.4
4月 5日 -680.8 386.1 288.8
4月 4日 -469.6 492.4 -27.8
4月 3日 -218.5 230.3 -4.6
4月 2日 34.5 -163.1 133.3
4月 1日 -58.9 3.7 55.3
3月29日 135.6 159.5 -281.1
3月28日 -151.9 193.3 -34.1
3月27日 -212.4 365.0 -153.3
3月26日 -34.6 103.7 -85.8
3月25日 -91.0 159.8 -62.7
3月22日 -331.7 216.9 118.1
3月21日 -271.3 15.0 254.1
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本月以来 -1,532.3 1,249.6 353.1
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今年以来 -4,342.4 4,150.0 568.7
---------------------------------------------(完)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30