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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,545亿韩元

路透首尔4月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,545亿韩元，连续第二日买超。

日期 外资 机构投资人 散户

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4月11日 254.5 -210.3 -12.6

4月10日 52.0 -42.7 -11.4

4月 9日 -78.7 199.9 -112.3

4月 8日 -366.8 353.4 44.4

4月 5日 -680.8 386.1 288.8

4月 4日 -469.6 492.4 -27.8

4月 3日 -218.5 230.3 -4.6

4月 2日 34.5 -163.1 133.3

4月 1日 -58.9 3.7 55.3

3月29日 135.6 159.5 -281.1

3月28日 -151.9 193.3 -34.1

3月27日 -212.4 365.0 -153.3

3月26日 -34.6 103.7 -85.8

3月25日 -91.0 159.8 -62.7

3月22日 -331.7 216.9 118.1

3月21日 -271.3 15.0 254.1

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本月以来 -1,532.3 1,249.6 353.1

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今年以来 -4,342.4 4,150.0 568.7

---------------------------------------------(完)
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