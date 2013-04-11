中国债市：长期利率债买需仍存，信贷超预期增长影响有限

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透上海4月11日 - 中国银行间债市周四长期利率债收益率小幅下行，中短期品种走势则相对疲软，3月新增信贷和社会融资规模超预期增长，一度令市场情绪稍显谨慎，不过随后长债买盘再度浮现，信贷数据对债市的影响很快弱化。
市场人士指出，当前市场对经济下一步走向仍存分歧，而资金面又持续宽裕，配置需求仍将支撑现券表现，不过继续走强的动力亦在减弱，仍有赖于更多基本面和消息面变化的支持。
“国债金融债长端稍微下来一点，还是有人买，1－2个(基)点吧。”上海一银行交易员称。
他并谈到，今日利率债买盘主要集中在7－10年期品种上，而上午招标的农发行三年期新债定位偏高，令中短期品种表现偏软；信用债方面，AA+以上的高等级品种仍受欢迎，走势坚挺。
农业发展银行周四招标的三年期固息债中标利率稍高于预期，但仍小幅低于二级市场。不过因发行规模相对较大等原因，今日新债利率与同期限国开行债的点差进一步缩小至不足2个基点(bp)。
中国人民银行周四公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%，高于路透调查中值14.6%；当月新增人民币贷款1.06万亿元，亦高于路透调查中值8,500亿元。
剩余期限约9.68年的固息国债120021券最新成交收益率 在3.4650%，上日末笔为3.48%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 2.0689 3.0262
上日 2.1297 3.2100
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8720/2.8020 国债参考率报价 2.6960/2.6310 金融债参考率报价 3.3320/3.2690(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30