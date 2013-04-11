中国债市：长期利率债买需仍存，信贷超预期增长影响有限

路透上海4月11日 - 中国银行间债市周四长期利率债收益率小幅下行，中短期品种走势则相对疲软，3月新增信贷和社会融资规模超预期增长，一度令市场情绪稍显谨慎，不过随后长债买盘再度浮现，信贷数据对债市的影响很快弱化。

市场人士指出，当前市场对经济下一步走向仍存分歧，而资金面又持续宽裕，配置需求仍将支撑现券表现，不过继续走强的动力亦在减弱，仍有赖于更多基本面和消息面变化的支持。

“国债金融债长端稍微下来一点，还是有人买，1－2个(基)点吧。”上海一银行交易员称。

他并谈到，今日利率债买盘主要集中在7－10年期品种上，而上午招标的农发行三年期新债定位偏高，令中短期品种表现偏软；信用债方面，AA+以上的高等级品种仍受欢迎，走势坚挺。

农业发展银行周四招标的三年期固息债中标利率稍高于预期，但仍小幅低于二级市场。不过因发行规模相对较大等原因，今日新债利率与同期限国开行债的点差进一步缩小至不足2个基点(bp)。

中国人民银行周四公布数据显示，3月末广义货币供应量(M2)同比增长15.7%，高于路透调查中值14.6%；当月新增人民币贷款1.06万亿元，亦高于路透调查中值8,500亿元。

剩余期限约9.68年的固息国债120021券最新成交收益率 在3.4650%，上日末笔为3.48%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0689 3.0262

上日 2.1297 3.2100

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8720/2.8020 国债参考率报价 2.6960/2.6310 金融债参考率报价 3.3320/3.2690(完)