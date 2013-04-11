《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透北京4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:37时,1港元=0.79824人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.00 15.30 0.90 深物业 7.50 5.78 1.63 南玻 7.50 5.38 1.75 深康佳 3.28 2.55 1.61 ST中华 4.19 1.56 3.36 ST中冠 8.42 3.80 2.78 深深宝 8.09 6.66 1.52 深华发 6.27 3.42 2.30 深赤湾 13.46 12.55 1.34 招商地产 25.72 24.80 1.30 特力 6.20 3.76 2.07 飞亚达 6.62 5.95 1.39 一致药业 32.30 31.18 1.30 深深房 3.66 2.88 1.59 ST盛润 8.14 5.15 1.98 深南电 4.23 2.66 1.99 深纺织 7.79 5.23 1.87 方大集团 4.46 2.66 2.10 深国商 19.26 11.35 2.13 深赛格 4.25 2.62 2.03 宝石 11.86 7.42 2.00 小天鹅 9.70 8.42 1.44 粤高速 3.09 2.71 1.43 晨鸣纸业 3.97 3.55 1.40 ST珠江 3.23 2.26 1.79 丽珠 41.65 38.88 1.34 美菱电器 4.25 3.89 1.37 大冷股份 8.05 5.69 1.77 粤电力 5.64 5.00 1.41 佛山照明 5.99 5.03 1.49 江铃汽车 16.01 19.75 1.02 沙隆达 8.61 4.36 2.47 苏常柴 7.52 4.53 2.08 威孚高科 37.92 29.65 1.60 古井贡酒 26.59 20.10 1.66 ST东海 4.30 3.61 1.49 长安汽车 10.23 7.89 1.62 京东方 2.42 1.83 1.66 鲁泰 7.82 7.56 1.30 本钢板材 3.35 2.72 1.54 张裕 37.45 33.08 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30