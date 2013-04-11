《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月11日

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透北京4月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:38时,1美元=6.1964人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 3.97 0.399 1.61 市北高新 8.87 0.611 2.34 大众交通 4.78 0.616 1.25 永生投资 16.18 1.174 2.22 老凤祥 21.93 2.322 1.52 S中纺机 15.74 0.605 4.20 鼎立股份 11.2 0.678 2.67 氯碱化工 7.7 0.517 2.40 双钱股份 8.8 0.721 1.97 海立股份 6.89 0.589 1.89 浦东金桥 7.96 0.925 1.39 外高桥 12.19 0.987 1.99 ST联华 9.03 0.595 2.45 锦江投资 6.7 0.799 1.35 中路股份 12.24 0.773 2.56 金山开发 7.64 0.504 2.45 海欣股份 5.91 0.475 2.01 耀皮玻璃 5.41 0.48 1.82 大江股份 3.85 0.287 2.16 上柴股份 12.22 0.771 2.56 丹化科技 10.43 0.88 1.91 上海三毛 7.23 0.72 1.62 友谊股份 7.63 1.186 1.04 上工申贝 6.45 0.47 2.21 上海机电 7.47 1.086 1.11 宝信软件 13.3 1.307 1.64 上海物贸 4.3 0.492 1.41 自仪股份 7.07 0.582 1.96 上海普天 8.85 0.579 2.47 陆家嘴 10.83 1.242 1.41 华新水泥 15.47 1.804 1.38 锦江股份 12.23 1.515 1.30 鄂尔多斯 7.89 0.984 1.29 华电能源 2.6 0.284 1.48 SST天海 7.44 0.507 2.37 大名城 5.53 0.434 2.06 东方通信 4.46 0.435 1.65 黄山旅游 12.89 1.421 1.46 开开实业 10.83 0.844 2.07 海南航空 4.57 0.814 0.91 ST轻骑 4.86 0.293 2.68 振华重工 3.08 0.35 1.42 锦州港 3.4 0.385 1.43 九龙山 2.93 0.366 1.29 凌云股份 6.79 0.585 1.87 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30