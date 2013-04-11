金属期市：LME期铜下跌，但中国3月信贷数据提供支撑

0708GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7552.00 -23.00 -0.30 -4.75

上海期铜 54890 -360 -0.65 -4.84

COMEX期铜 341.00 -0.80 -0.23 -6.64

LME期铝 1903.75 -5.75 -0.30 -8.08

上海期铝 14760 50 +0.34 -3.81

LME期锌 1907.75 -2.25 -0.12 -7.55

上海期锌 14790 -755 -4.86 -4.86

LME期镍 16103.00 53.00 +0.33 -6.13

LME期铅 2090.50 0.50 +0.02 -10.66

上海期铅 14440.00 -25.00 -0.17 -5.31

LME期锡 22801.00 -74.00 -0.32 -2.56

LME/上海套利价差^ -218

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金