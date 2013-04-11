香港股市：恒生指数连续第三日收高，中国数据提供支撑

中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值 。这为中资银行股和其他景气循环股带来支撑。

中国东方航空 攀涨3.1%，此前其公布3月客运量高于预期。禽流感忧虑拖累该股股价上周五挫跌8.3%，目前已扳回了一半左右的跌幅。禽流感仍是影响东方航空股价的风险，因为该公司总部位于上海，是目前疫情爆发的中心地区。