版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 16:29 BJT

香港股市：恒生指数连续第三日收高，中国数据提供支撑

中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值 。这为中资银行股和其他景气循环股带来支撑。

中国东方航空 攀涨3.1%，此前其公布3月客运量高于预期。禽流感忧虑拖累该股股价上周五挫跌8.3%，目前已扳回了一半左右的跌幅。禽流感仍是影响东方航空股价的风险，因为该公司总部位于上海，是目前疫情爆发的中心地区。

联想集团 重挫5.8%，此前国际数据公司(IDC)称，个人电脑(PC)2013年第一季销量较去年同期大幅下挫了14%，而尽管联想为相对未受损伤的唯一PC厂商 ，但股价仍大受影响。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐