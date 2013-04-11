香港股市：恒生指数连续第三日收高，中国数据提供支撑

标题新闻：美国总统特朗普拟提名马里兰州检察官John J. Sullivan出任副国务卿
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值 。这为中资银行股和其他景气循环股带来支撑。
中国东方航空 攀涨3.1%，此前其公布3月客运量高于预期。禽流感忧虑拖累该股股价上周五挫跌8.3%，目前已扳回了一半左右的跌幅。禽流感仍是影响东方航空股价的风险，因为该公司总部位于上海，是目前疫情爆发的中心地区。
联想集团 重挫5.8%，此前国际数据公司(IDC)称，个人电脑(PC)2013年第一季销量较去年同期大幅下挫了14%，而尽管联想为相对未受损伤的唯一PC厂商 ，但股价仍大受影响。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。