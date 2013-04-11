路透基点：中国兴业太阳能首次进入联贷市场，寻求5,500万美元贷款

路透4月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国兴业太阳能技术控股有限公司正在寻求一笔5,500万美元的三年期定期贷款，这笔贷款由苏格兰皇家银行牵头。

这笔贷款是一笔更大规模融资的一部分，这笔融资另外还包括一项A贷款，以及一笔2,500万美元的五年期B贷款。只有这笔5,500万美元的贷款在进行联贷。

据悉贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码约425个基点。预定下周进行实地走访。

是次贷款是兴业太阳能首次进入联贷市场。

兴业太阳能在香港上市，专注于包括幕墙与太阳能工程在内的可再生能源体系。