路透基点：中国兴业太阳能首次进入联贷市场，寻求5,500万美元贷款

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透4月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国兴业太阳能技术控股有限公司正在寻求一笔5,500万美元的三年期定期贷款，这笔贷款由苏格兰皇家银行牵头。
这笔贷款是一笔更大规模融资的一部分，这笔融资另外还包括一项A贷款，以及一笔2,500万美元的五年期B贷款。只有这笔5,500万美元的贷款在进行联贷。
据悉贷款利率为较伦敦同业拆借利率加码约425个基点。预定下周进行实地走访。
是次贷款是兴业太阳能首次进入联贷市场。
兴业太阳能在香港上市，专注于包括幕墙与太阳能工程在内的可再生能源体系。
该公司今年初表示，将力争营收较去年增长三分之一，达到40亿人民币以上。其公布2012年上半年营收为12.9亿人民币，同比增加29%。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30