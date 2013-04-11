更新版 1-离岸人民币：外管局指机构申请RQFII应量力而行，额度按月审批

* 目前机构申请已超1000亿，外管局建议申请量力而行

* 今后RQFII额度将按月度审批，每家机构至多报三只产品

* 外管局会根据当月国际收支情况调整批复额度

* 央行近日将出台新的RQFII账户管理法规 (新增细节及分析师评论)

路透香港4月11日 - 中国监管机构松绑RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资限制并扩大试点范围后，众多机构争相申请，近日国家外管局在北京召开相关会议称，近期收到的RQFII额度申请已达1,000亿元，建议机构应结合管理能力量力而为。此外，中国人民银行还将于近日出台新的RQFII账户管理法规。

了解情况的三位消息人士透露，今后RQFII额度将按月度审批，且规定每家机构至多报三只产品。外管局会优先考虑机构RQFII新申请额度，而追加额度申请次之。而额度的批复会受国际收支情况影响，监管层会根据当月收支情况来进行调整。

“会议强调了机构申请RQFII时应结合管理能力量力而行，原则上监管层会按机构递交材料顺序批复，但具体批复额度多少，则按不同产品类型进行把握。估计是最近申报的机构太激进了。”一位接近监管层人士透露道。

“目前各家机构热情很高，外管局会会按真实需要每月批3-4只产品，小步慢跑，但每家机构RQFII批复额度不会太多，但允许未来追加申请。并严禁机构将RQFII额度转给第三方，否则会有窗口指导。”一位资产管理公司人士透露，但他并表示，“市场对人民币产品的兴趣热络，额度自己用已经不够，转让额度应不是普遍的情况。”

国家外管局周四对上述消息未给予置评。

此外，消息人士并引述监管层在会上表示，基金公司申请RQFII额度时要考虑市场承受力，不要靠降低手续费来竞争，要积累绩效和口碑。“不少机构子公司在香港营运时间不长，应量力而为。”

RQFII是2010年8月时任中国副总理的李克强出访香港时送出的大礼，这个又被称为是"小QFII"的机制，允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场，从而打通了境内外人民币通道。

首批RQFII额度为200亿元人民币，去年4月追加500亿元，总共700亿元额度已于今年1月底全部批出。前任证监会主席郭树清去年底于香港宣布再增加2,000亿元额度，这个被市场称为是“RQFII3.0”，投资机构以及产品范围等有都有大幅度的放宽。监管层在会上提到，这2,000亿的额度分配近期将启动。

**控制RQFII的节奏**

外管局并要求，基金公司可以将未来一年的RQFII产品计划列表（产品规格和额度）在一周内上报，日后可于每月底申请下一个月的额度，即改变现行做法--产品额度使用达80%即可申请加额。

上述消息人士并表示，监管层还称，对于之前额度未用满的RQFII机构，目前允许申请新产品。而对于公募RQFII产品没有募集期要求，但长期未能达到额度要求，一年之后可能考虑调减额度。

中国银行国际金融研究所李建军认为，监管层是希望境外投资不间断的、长时间地有序进来，而不是全线赌人民币资产收益，因此需要稳妥和控制节奏。盘子大了，监管亦会有难度，要是资金一下子都涌进来，人民币是单边市，汇率升值直接吸引国外资金炒作资产价格。外管局这个举措主要还是为了控制RQFII的节奏。

中国2月份金融机构新增外汇占款2,954.26亿元，央行新增外汇占款则为3,037.55亿元。业界专家认为，人民币升值预期的强化以及欧美日量化宽松政策的影响下，国际热钱流入中国的压力将明显增加。

人民币兑美元即期 周三盘中触及涨停波幅上限6.1923元，为近四个月以来少见，周四有所回落。

国家外管局数据显示，2012年，受审批额度大幅增加的政策性因素影响，通过QFII方式，境外机构净汇入77亿美元，较上年增长8.8倍；通过RQFII方式，境外机构净汇入530亿人民币。

市场盛传新一批RQFII产品，包括实物A股交易所买卖基金（ETF）、股票及债券基金，最快将于5月在港登场。

至今中国共有27家基金管理公司、证券公司香港子公司获得RQFII资格，其中华夏、易方达、嘉实、工银瑞信、上投摩根、广发国际及华泰金融已获发额度，惟新产品仍未出台；据悉，华安和博时将分别推出追踪沪深300指数和A50指数的实物A股ETF；汇添富、大成和海富通亦计划推出实物A股ETF.(完)