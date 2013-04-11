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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 16:14 BJT

IEA月报：下调2013年全球石油需求增长预估

路透伦敦4月11日 - 国际能源署(IEA)周四公布月报：

* 将2013年全球每日石油需求增长预估下调2.5万桶，至79.5万桶

* 3月OPEC每日原油供应减少14万桶至3,044万桶，尼日利亚、利比亚与伊拉克供应降幅最大

* 伊朗3月每日原油出口由2月的126万桶降至110万桶

* 将2013年非OPEC国家每日原油供应预估下调2万桶至5,440万桶，为数月来首次

* 石油需求仍迟滞，但鉴于原油供应风险较高，尚无法断定原油进入熊市(完)
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