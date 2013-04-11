IEA月报：下调2013年全球石油需求增长预估

标题新闻：美国总统特朗普拟提名马里兰州检察官John J. Sullivan出任副国务卿
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路透伦敦4月11日 - 国际能源署(IEA)周四公布月报：
* 将2013年全球每日石油需求增长预估下调2.5万桶，至79.5万桶
* 3月OPEC每日原油供应减少14万桶至3,044万桶，尼日利亚、利比亚与伊拉克供应降幅最大
* 伊朗3月每日原油出口由2月的126万桶降至110万桶
* 将2013年非OPEC国家每日原油供应预估下调2万桶至5,440万桶，为数月来首次
* 石油需求仍迟滞，但鉴于原油供应风险较高，尚无法断定原油进入熊市(完)
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路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。