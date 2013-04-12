《Russell专栏》亚洲及澳洲的矿业开发友善度排名降低

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
然该调查的确显示，印尼因有各式各样的新规定和监管，使其天然资源充满了不确定性和混乱状况，印尼恐怕要为此付出代价。
印尼的新规定包括国内销售条件、出口前选矿以及开始采矿经营的10年内将多数权益售予国内业者。
尽管大型矿商通常会专注在旗舰项目，较小型的探勘公司，像是接受调查的公司，通常会开发未开拓的新领域，而这对矿业要蓬勃发展来说至关重要。
调查表示，印尼掉到最后一名的主要原因是有不确定性及取得许可的过程。
这些问题政府可以轻易解决，但需要政府承诺创造稳定的投资机制，而不是为了国内政治利益而装模作样。
澳洲排名下滑或许也是因为国内政治因素，澳洲对铁矿石和煤矿课征矿产税，加上碳排放税及提高政府的矿区使用费，这些都打压了信心。
澳洲劳动成本升高，加上需要州政府及联邦政府部门的多重审批，这也不利澳洲矿业。西澳大利亚的排名掉到第15名。
南澳大利亚的排名退后一名至20名，北领地(Northern Territory)退步11名至22名，新南威尔士州退步12名至44名，塔斯曼尼亚(Tasmania)则退了19名至49名。
加拿大艾伯塔省(Alberta)名列第三、新不伦瑞克省(New Brunswick)排名第四，育空(Yukon)第八名、魁北克省第11名、新斯科舍省(Nova Scotia)第12名，萨斯喀彻温省(Saskatchewan)第13名，不列颠哥伦比亚第31名。加拿大排名最差的是努纳武特(Nunavut)，排名第37名。
甚至连一些非洲国家的排名都胜过澳洲几个州，波扎那排名第17，摩洛哥排名第25名，纳米比亚则是第30名。
排名居前的国家是芬兰和瑞典；这些国家虽然有生产铁矿石、铜和金等矿，但它们几乎不是矿业大国，也不太可能成为矿业大国。
调查显示全球最高品质的矿藏，大多数都在那些采矿政策不佳的国家中找到。(完)
(译文审校 高琦/张荻)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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