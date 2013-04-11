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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 16:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在98及98.50的到期选择权障碍或阻挠短线升势

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* 目前焦点在月线一目均衡云区顶部位置100.20

* 选择权障碍在100.00

* 到期选择权在98.00及98.50的障碍牵动短线走势

* 日本出口商卖单集中在100.00前方

* 100.00上方有大型美元/日圆停止单

* 美元/日圆在98.80及99.00有坚实买气(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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