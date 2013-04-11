路透调查：分析师预计韩国央行5月也将按兵不动

“今天的决议对韩国央行而言是历史性的一刻，因该利率决议反映了韩国央行想要抗拒靠举债来推动经济成长的诱惑”野村国际驻香港经济分析师Young Sun Kwon称。

韩国央行周四意外维持利率于2.75%不变，连续六个月按兵不动，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。 这使得原以为央行会降息的市场预期落空。

“我们预期韩国央行对设定利率的审慎态度将占优势，并预期不会再降息，”苏格兰皇家银行驻香港分析师Erik Lueth说。