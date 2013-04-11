路透调查：分析师预计韩国央行5月也将按兵不动

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
“今天的决议对韩国央行而言是历史性的一刻，因该利率决议反映了韩国央行想要抗拒靠举债来推动经济成长的诱惑”野村国际驻香港经济分析师Young Sun Kwon称。
韩国央行周四意外维持利率于2.75%不变，连续六个月按兵不动，抵挡住促其降息的政治压力，选择进一步评估政府刺激措施和朝鲜半岛紧张局势的影响。 这使得原以为央行会降息的市场预期落空。
“我们预期韩国央行对设定利率的审慎态度将占优势，并预期不会再降息，”苏格兰皇家银行驻香港分析师Erik Lueth说。
周四央行决议公布前，路透访查的22位分析师中，18人都预期会降息，以配合总统朴槿惠振兴经济成长的努力。 (完) (编译 隋芬/张若琪; 审校 艾茂林/李春喜)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30