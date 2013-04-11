韩国汇市：韩国央行意外维持利率不变打击公债大跌，韩元走坚

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
三年期韩债 收益率(殖利率)上涨15个基点，创2010年12月以来最大单日涨幅。五年期韩债 收益率上涨14个基点。
韩国央行周四意外维持利率不变，抵御住了要求降息的政治压力，而是选择进一步评估政府刺激措施的效果以及朝鲜(北韩)紧张局势的影响。
路透调查显示，韩国央行周四意外顶住政治压力没有降息，意味着其下月也将按兵不动，可能也标志着之后降息的机率大大降低。
韩元兑美元 走强，因对朝鲜(北韩)的担忧减轻。
韩元兑美元在本地市场收报1,129.1，上日收报1,135.7，连续第三日走强。
尽管韩国和美国依然警惕朝鲜可能发射导弹，但朝鲜并未有所动作。这导致市场解除了押注美元的一些仓位。
外资银行一交易员称，“市场基本上受美元多头止损推动，但美元需求及考虑到今天韩元涨势，市场担心当局可能干预汇市，这两项因素抑制了韩元升势。”
韩国股市周四连续第三日上扬，低接买盘推高科技股，带动大盘自韩国央行决议维持利率不变后的跌势回升。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,129.1 1,135.7
日圆/韩元 11.3304/356 11.4508/595
韩国公债期货 * 106.63 107.11
五年期公债收益率 2.72% 2.58%
三年期公债收益率 2.63% 2.48%
韩国综合股价指数 1,949.80 1,935.58
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* 为三年期公债近月期约报价 KTBc1。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
(编译 蔡美珍/田建华; 审校 于春红)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
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