新债招标：台湾台电10年期无担债以1.53%定价，高于预期--标售文件

路透台北4月12日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周五公布，10年期无担保公司债以1.53%定价，高于市场预期的1.50%附近。

另根据台电的标售文件显示，七年期债券以1.39%定价，高于市场预期的1.35-1.38%；五年期债券则以1.28%定价，符合市场预期的1.26-1.30%。

标售文件指出，五、七年与10年券各发行60、34及37亿台币，总共发行131亿台币，较预计发行总额120亿台币增量9.2%。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。(完) (记者 董永年; 审校)