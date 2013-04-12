新债招标：台湾台电10年期无担债以1.53%定价，高于预期--标售文件

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透台北4月12日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周五公布，10年期无担保公司债以1.53%定价，高于市场预期的1.50%附近。
另根据台电的标售文件显示，七年期债券以1.39%定价，高于市场预期的1.35-1.38%；五年期债券则以1.28%定价，符合市场预期的1.26-1.30%。
标售文件指出，五、七年与10年券各发行60、34及37亿台币，总共发行131亿台币，较预计发行总额120亿台币增量9.2%。
台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。(完) (记者 董永年; 审校)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。