《中国新债预测》进出口行两期债招标结果料仍将偏低，Shibro浮息债需求更好

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
* 招标品种：进出口行三年期Shibor浮息债及七年期固息债
* 招标时间：周五(12日)10:00-11:00
* 招标金额：浮息债至多150亿元/固息债至多200亿元人民币
* 预测区间：-28至-13bp; 3.95%-4.05%
* 预测均值：-22bp; 4.01%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海4月11日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期金融债，含三年Shibor浮息和七年固息品种；路透调查显示，虽然近期一级招标较前期火爆行情有所降温，但资金宽松格局未改，明日两期新债招标结果料仍将低于二级同期。
交易员并指出，从今年新债招标来看，浮息债因配置价值不错，需求向好，此次进出口行的Shibor浮息债本就偏少，预计明日需求应不错，而七年期固息品种的需求应会相对中性。
“浮息债应该还不错，现在这个政策和资金环境，(三个月)Shibor(基准)往下走的概率还是比较低的，浮息债绝对收益率和固息比也没有劣势。”上海一券商研究员称。
银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，三年品种的报价为-12.75bp；若以3.88%的三个月Shibor基准及本次-22bp的预测均值来计算，三年期浮息品种收益率在3.66%；二级市场上剩余期限在2.91年的进出口行固息债130302最新成交价对应收益率 为3.68%。
剩余期限约6.96年的农发行固息债130404券 最近成交在4.05%-4.06%附近，而银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率报在4.0459%。
该两期债为进出口行今年第六期和第七期金融债。具体条款如下：
第六期 第七期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多150亿元 至多200亿元 期限/计息方式 三年浮息 七年固息
(三个月shibor基准) 招标时间 4月12日10:00-11:00 4月12日10:00-11:00 招标方式 单一利差中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 4月19日 4月24日 发行期 4月12日-4月19日 4月12日-4月24日 上市日 4月25日 4月28日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30