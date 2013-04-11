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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 16:41 BJT

《汇市简讯》美国账户买盘推动澳元/美元触及新高

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* 一家美国机构买入澳元/美元，推动汇价逼近1.0580的新高

* 日本投资者的买兴也推动澳元/日圆升高，触及五年半高位

* 1.0580和1.0600下方挂有澳元/美元的卖单，上方则设有停止单

* 关键技术阻力位被突破，下一道目标位是2013年迄今的高点1.0599

* 浏览技术图表，请点选(link.reuters.com/sun37t)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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